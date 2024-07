El polèmic penal de Cubarsí en el debut olímpic

L'equip de futbol masculí d'Espanya va donar el tret de sortida a la delegació espanyola en aquests Jocs Olímpics i la polèmica va estar present en el primer dia del torneig. La Selecció es va avançar en el marcador amb un gol de Marc Pubill, però Uzbekistan va empatar en el marcador amb un polèmic penal en el temps de descompte de la primera meitat.

Penal molt rigorós

El penal assenyalat va ser bastant polèmic, ja que no sembla motiu suficient el contacte de Cubarsí per la caiguda de Khamraliev dins de l'àrea d'Arnau Tenas. Cubarsí primer va intentar dispersar amb el cap la pilota, però no va saltar prou. La pilota va caure a Khamraliev i Cubarsí es va girar per intentar defensar-ho. Sense haver-hi un contacte massa excessiu, Khamraliev va caure dins de l'àrea quan va veure que el seu control se'n va anar lluny.

L'àrbitre va 'ser convidat' pel VAR a revisar la jugada del possible penal. Va estar al monitor uns tres minuts, i després de la llarga espera, va decidir que existia la falta i va assenyalar penal. Uzbekistan no va fallar i Shomurodov va empatar el partit abans del descans.

Cubarsí es 'va salvar' de l'expulsió

Si la decisió de l'àrbitre va acabar sent assenyalar els '11' metres, Cubarsí podria haver rebut targeta groga. El central del Barça ja havia vist una groga i l'acció del penal podria haver acabat amb la participació de Cubarsí en el partit per doble groga.

Però com el penal era tan rigorós i mínim, l'àrbitre no li va ensenyar la groga a Cubarsí. El partit de Pau no va durar molt més, ja que després del gol va arribar el descans, moment en què Santi Dénia va decidir substituir-lo per Jon Pacheco, per així evitar una possible expulsió i treure un home amonestat del terreny de joc.

Un inici de Jocs dur

Alhora que es jugava el partit d'Espanya, l'Argentina i el Marroc disputaven el seu primer duel en aquests Jocs. Entre les dues trobades, es van acumular un total de 16 targetes grogues i fins a tres penals, els dos del partit d'Espanya i un que va servir perquè el Marroc marqués el seu segon gol en el partit. Sens dubte, poques vegades s'ha vist aquest inici en un torneig de seleccions important.