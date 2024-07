Sergio Gómez i els veterans rescaten Espanya en l'estrena als Jocs contra Uzbekistan

Potser a algun, al que no tenia gaire estudiat el calendari, el va enxampar per sorpresa l'estrena de la selecció masculina als Jocs Olímpics. De sobte, així com d'amagat, ja estava en marxa la cita més esperada de l'any en el món de l'esport. I dos dies abans de la cerimònia d'inauguració va irrompre el futbol masculí donant aquesta sensació d'estar fora de lloc, un panorama habitual cada quatre anys en un dels pocs esports en els quals un or no suposa el zenit de l'esportista que participa.

Ho va fer, a més, amb una selecció espanyola que, com el propi torneig, també va semblar estar desubicada fins que Miranda, Abel Ruíz i Sergio Gómez, els tres majors de 23 anys en la convocatòria, es van ajuntar per evitar un esglai i resoldre l'embolic en el qual s'havia ficat l'olímpica (1-2).

Els nois de Santi Denia es van presentar al Parc dels Prínceps de París com una de les principals favorites a optar a l'or, al costat de França i Brasil. Sense grans estrelles, però amb una col·lecció de joves promeses ja adobades a LaLiga i en la qual sobresurten els noms de dos campions en la recent Eurocopa com són Fermín i Álex Baena, l'actual subcampiona olímpica va patir de valent per emportar-se els tres punts i començar a consolidar el seu pas a quarts.

Va sorprendre el tècnic espanyol donant entrada d'inici a Aimar Oroz al costat de Pablo Barrios, en lloc de l'esperat Turrientes, encara que la resta de l'onze va ser el previst i el que apunta a mantenir-se durant el torneig. Una llista de noms que no va espantar a Uzbekistan, que va saltar a la gespa amb les idees molt clares. El seu pla de partit passava per assumir la seva teòrica inferioritat i deixar fer a Espanya, pressionant i amenaçant a la contra en les oportunitats que pogués enxampar a l'equip espanyol desordenat.

Així van arribar els primers acostaments perillosos del xoc, tots per part d'Uzbekistan i tots protagonitzats per Shomudorov, ariet de 29 anys amb experiència en la lliga italiana (Càller, Spezia i actualment a la Roma) i principal referent ofensiu dels de Timur Kapadze.

Va fer treballar el '14' d'Uzbekistan a Arnau Tenas, que s'ha imposat a Joan García en la licitació per ser el porter titular. I va demostrar el per què, sostenint a Espanya en un inici dubitatiu. Apuntava Santi Denia a la seva llibreta, descontent amb el rendiment del seu equip, incapaç d'inquietar al porter fins que en l'equador de la primera part va aparèixer Marc Pubill per posar una mica de llum a la foscor. En una pilota parada Sergio Gómez va treure a relluir la seva cama esquerra per posar-la amb música i que el lateral de l'Almeria, sol a l'àrea petita, reblés a plaer la pilota a la xarxa.

Reacció d'Espanya a la segona part

Un gol que no feia justícia al demostrat per una embussada Espanya i que no va variar per a res el panorama del xoc. És més, va revitalitzar en la seva idea a Uzbekistan, que va continuar empenyent fins que va trobar el premi al caient del descans. Un d'aquests penals de VAR, en el qual una llegueríssima agafada del central gironí del Barça es va traduir en la senyalització d'una pena màxima que va convertir Shomudorov, posant les taules en l'última jugada abans que l'àrbitre assenyalés el final i enviés als jugadors a vestuaris.

D'ells no va tornar ja Cubarsí, assenyalat després del penal i amb el qual Denia va preferir no córrer riscos en tenir ja groga i haver jugat amb foc amb el penal. El seu lloc el va ocupar Jon Pacheco, encara que no va ser l'únic canvi tàctic del preprador, que va retardar i va centrar la posició de Baena. Un canvi de cara que va asseure bé a Espanya, que va tornar al terreny de joc pressionant més amunt i sent més precisa en la construcció del joc. Així va començar a tancar a Uzbekistan a la seva àrea, i així es va trobar amb un penal després d'un error groller de Fayzullaev, que es va passar de frenada i es va emportar per davant a Aimar Oroz dins de l'àrea.

Redempció de Sergio Gómez

Va assumir la responsabilitat Sergio Gómez, home fort de Denia, però el seu tret centrat va ser repel·lit per un Nematov que, en canvi, poc va poder fer tres minuts després enfront d'una nova temptativa del nou jugador de la Reial Societat. Un centre des de la banda dreta d'Abel va arribar a les botes de Miranda, que va cedir enrere, cap al punt de penal. Per allí va aparèixer per rescabalar-se de la fallada en la pena màxima Sergio Gómez, contemporitzant els seus passos per colpejar de primeres amb la seva esquerra i batent al porter uzbek.

Van combinar els tres majors de 23 anys, i Espanya va trobar el gol que per postres li va donar la victòria. Al final, entre tanta promesa, van haver d'aparèixer els tres 'veterans', aquests que han acompanyat a Denia des que va arribar a les categories inferiors i que han estat amb ell campions d'Eurocopa sub-17 i sub-19, a més de subcampions sub-21, per rescatar a una Espanya que ara, amb l'alleujament d'un debut victoriós, s'enfrontarà a República Dominicana el dissabte 27 a les 15.00 hores per tractar de certificar la seva presència en quarts de final.