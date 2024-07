La Vila Olímpica, per dins: un dia al Disneyland de l'esport

La Vila Olímpica dels Jocs és quelcom semblant al Disneyland de l’esport. Tant pots creuar-te a la vora de la cantonada amb alguna de les grans estrelles del tenis mundial (Alcaraz, Nadal o Djokovic) que amb esportistes anònims vinguts de Panamà, Nova Zelanda, la Xina o Hondures.

Un autèntic creuset de cultures fa d’aquesta zona residencial de Saint-Denis un autèntic eixam de somnis i aspiracions compartides. Tots volen lluir i rendir en el moment de la competició, però també impregnar-se de l’experiència única de ser veí de l’ídol que seguies per televisió; o coincidir a la perruqueria o la bugaderia amb el rival al qual et veuràs al camp, la pista o el ring la setmana vinent o la següent.

La Vila dels Jocs Olímpics de París pretén oferir al món un missatge inspirador. És ecosostenible, reutilitzable i, el més important, és global. Durant els pròxims dies serà la llar de més de 14.000 esportistes i servirà un total de 60.000 menjars. El restaurant principal té capacitat per acollir a 3.500 atletes al mateix temps. A més, com a curiositat crida l’atenció que pots triar matalàs o coixí; i per descomptat la bugaderia ja opera a ple rendiment.

Expliquen els organitzadors que el gran secret per a què els esportistes se sentin com a casa és que el projecte -situat al nord de la capital francesa- ha tingut en compte els suggeriments, idees i demandes de la pròpia Comissió d’Atletes.

A només unes hores de la cerimònia d’inauguració, una imatge gairebé icònica es repeteix com en cadascuna de les anteriors edicions dels Jocs. Enormes teles amb els colors de cada país pengen dels balcons dels 82 edificis, 3.000 departaments i 7.200 habitacions. Com marcant territori, com tractant d’anunciar als veïns: Aquí dormim els grecs. O els finlandesos. O els de Papua Nova Guinea. Alguns països geogràficament veïns estan també aquí un al costat de l’altre, per exemple Espanya prop d’Itàlia; o Alemanya de Suïssa. Això sí, cadascun amb el seu lema. El del COE: «París, aquí està Espanya!».

La Vila compta amb un centre mèdic obert les 24 hores del dia i un gimnàs d’excel·lència que compta amb diversos tècnics espanyols. «Tractem de fer la vida fàcil als altres. El més bonic és veure als compatriotes arribar», relata Isaac Rojas, preparador arribat des de Tenerife; i que subratlla que tracten de donar tecnologia i suport als equips de totes les nacionalitats i procedències.

Aquesta miniciutat per a esportistes olímpics -després acollirà als paralímpics- disposa també d’un saló de bellesa, un bar lliure d’alcohol, un centre de culte i un establiment per a tota mena de compres. També d’una pantalla gegant per seguir en comunitat els grans esdeveniments d’aquests Jocs. La novetat és l’aposta per una guarderia per a aquells esportistes que decidissin viatjar amb els seus nens.

Però és, abans de res, una Vila que ensenya al món el camí del futur. No té aire condicionat, però sí que compta amb els mecanismes per garantir que la temperatura no superi els 26 graus. I no és una inversió inútil, ja que aquest territori es convertirà en un dels eixos sobre els quals avançarà París. Serà llavors quan veurem si es compleix la profecia optimista de Macron, qui assegura que a la Vila veiem els edificis tal com es construiran el 2040. Una ciutat avançada al seu temps i que va ser una de les grans apostes de la candidatura parisenca per enlluernar al COI. Ara, a qui enamora és als seus propis atletes, que confessen estar entusiasmats amb el que serà el seu entorn durant els pròxims dies. Fins que els Jocs comencin, els seus botins i materials de competició pengen dels seus balcons, com si fossin somnis que estan per complir-se.

Per descomptat que el propòsit principal és viure en les millors condicions possibles per arribar a punt al gran dia de cadascú; però hi ha un objectiu afegit amb el qual gairebé tots han arribat fins aquí. Obtenir el selfie o l’autògraf de les estrelles que viuran a la Vila durant els pròxims dies i fins que els Jocs baixin el teló.