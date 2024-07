Un "atac massiu" paralitza la xarxa de trens de França a poques hores de la inauguració dels Jocs Olímpics

L'empresa nacional de ferrocarril de França (SNCF) ha denunciat aquest divendres haver estat víctima d'"un atac massiu destinat a paralitzar" la seva xarxa de trens d'alta velocitat (TGV) i que afecta ja tres de les quatre línies de París.

Els problemes, que podrien durar tot el cap de setmana, es produeixen en el dia de la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de París i en uns dies especials per la sortida i entrada de vacances. No obstant això, segons Le Monde, res relaciona ara com ara aquests actes amb els JJOO.

"Anit es van produir actes maliciosos coordinats que van afectar diverses línies de TGV i que pertorbaran greument el trànsit fins a aquest cap de setmana. Condemno enèrgicament aquestes accions criminals que afectaran les sortides de vacances de molts francesos", ha assenyalat el ministre francès de Transport, Patrice Vergriete.

Dos trens de l'alta velocitat francesa, aturats a París. / IAN LANGSDON / AFP

Reparacions en marxa

L'operador ferroviari francès ha assenyalat que els seus equips "ja estan en el lloc per a diagnosticar el problema i començar les reparacions", que s'estendran almenys fins al cap de setmana. És per això que ha aconsellat a tots els passatgers ajornar el seu viatge i "no acudir a l'estació". Els seus bitllets són canviables i reemborsables. SNCF informarà els seus clients per SMS quan les línies estiguin restaurades, segons ha explicat la companyia a l'Agence France-Presse.