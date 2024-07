Carracedo, cap a semifinals.

Continuen les bones notícies al rem gironí. Si ahir Aleix Garcia no va fallar en doble escull, avui Dennis Carracedo també ha aconseguit el bitllet per les semifinals de doble escull lleuger. El remer banyolí, fent parella amb Caetano Horta, ha signat un temps de 6:28.92 que li ha valgut el segon lloc a la seva sèrie rere Suïssa i, per tant, l'accés a la següent ronda. Dimecres tindrà l'oportunitat de lluitar per un lloc a la gran final. Les semifinals de doble escull d'Aleix Garcia seran dimarts.