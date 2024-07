L'Espanya de Queralt Casas tomba la muralla xina a la pròrroga (90-89)

Victòria d'infart d'Espanya davant Xina en l'estrena de la selecció de bàsquet femeni (90-89). El combinat espanyol, amb l'aportació d'una Queralt Casas decisiva, ha forçat la pròrroga en el temps reglamentari i després en el temps extra ha estat més encertat que les asiàtiques per emportar-se una victòria que pot ser cabdal de cara als emparellaments de quarts de final

Xina ha saltat millor al parquet i ha dominat la primera part pràcticament tot el partit tot i que Espanya no s'ha rendit en cap moment i sempre s'ha mantingut dins del partit amb desavantatges per sota dels 10 punts. A 27 segons pel final les xineses ho tenien gairebé tot a favor per guanyar (70-75), però llavors ha aparegut l'escorta gironina inventant-se un 2+1 que deixava la diferència en dos punts (73-75). En la següent jugada, el combinat asiàtic s'ha deixat un punt des de la línia i en la darrera bala que disposaven les de Miguel Méndez, Leonor Rodríguez ha convertit un 3+1 amb assistència de Casas que podia donar la victòria a les espanyoles, però ha errat el tir lliure i el partit s'ha vist abocat a la pròrroga.

En el temps extra, Espanya ha portat la iniciativa en tot moment i ha certificat la victòria amb un últim atac innocent de les asiàtiques en què s'han conformat amb una cistella de dos quan necessitaven un triple per forçar una nova pròrroga.