L'última lliçó d'orgull de Nadal no és suficient per a derrocar Djokovic

No, no moriria així. No a Roland Garros, no en la Philippe Chatrier, no davant Novak Djokovic. Rafa Nadal no ho permetria aquí, ara, contra ell, una cosa tan semblant a una humiliació que costava horrors no anomenar-la així, amb perdó de la llegenda. Nadal podia morir, però havia de ser d'una altra manera, aixecant-se d'un taüt a punt de tancar-se per a donar una última lliçó d'orgull competitiu. El resultat va ser el mateix, 'Nole' va eliminar a Nadal del quadre individual d'aquests Jocs, però el record serà molt diferent.

Perquè Nadal, malgrat la derrota, i sense cap ànim de relativitzar-la, va protagonitzar la seva penúltima heroïcitat, aixecant-se d'un 6-1 i 4-0 davant el qual qualsevol altre hagués claudicat sense plantejar-se un altre desenllaç. Però el balear, unes altres cames però el mateix orgull i cor que abans, va forçar a Djokovic a haver de guanyar-li la segona mà per 6-4, després d'apuntar-se quatre jocs consecutius.

No es pot obviar que la catàstrofe dels 11 primers jocs afecta decisivament en la lectura dels següents. Perquè fins a aquest moment de reacció davant de la dalla, el partit de Nadal havia estat catastròfic, una veritable calamitat condicionada també per l'esforç del dia anterior en la primera ronda.

El so que emanava des de les graderies d'una abarrotada Philippe Chatrier estava sent el més fidel i precís marcador del partit. L'unànime entusiasme cap a la figura de Rafa Nadal es va anar diluint, passant de crua algaravia tribal i trist acompanyament davant el dolor, a mesura que Novak Djokovic sumava punts, un darrere l'altre, com una gota malaia. Roland Garros tenia sobre la seva terra més fèrtil al seu gran déu caigut sense remei, víctima atropellada d'una de les seves pitjors derrotes. La festa, un dels moments més icònics d'aquests Jocs Olímpics, per més que es tractés d'una segona ronda, apuntava a funeral d'Estat, a una derrota com mai va haver-n'hi una altra.

I el pitjor, potser, era que el serbi estava lluny de signar un partit enlluernador. No se li recorden més de mitja dotzena de cops brillants, perquè no ho estava necessitant. N'hi havia prou amb allargar pacientment els pilotejos, assumint riscos mínims, esperant a un error no forçat del balear que, tard o d'hora, gairebé sempre arribava.

Nadal va sentir que estava perdent les Filipines, definitivament esfondrat davant els seus peus el vast imperi que havia construït en aquestes pistes que l'idolatren. I ho feia davant el seu gran rival generacional, la seva nèmesi natural. D'aquí la reacció d'orgull, l'esforç titànic per mantenir impol·lut el seu record en les pistes de París.

El primer joc va donar a entendre un diàleg més ajustat entre les dues llegendes, amb Nadal aixecant un 40-0, encara que el serbi aconseguís finalment conservar el seu servei. No obstant això, va ser un miratge fugaç, el preludi enganyós d'un set governat de cap a cap per Djokovic. Incontestable amb el seu servei i molt sòlid a la resta, el número dos mundial va passar per sobre d'un Nadal imprecís, al qual l'anava corcant la frustració.

Dos 'breaks' i dos serveis en blanc van elevar el marcador al 5-0 a favor d'un Djokovic acadèmic, que no assumia risc i esperava pacientment l'error del seu rival. El balear va guanyar el seu tercer servei per a eliminar el zero del marcador, amb algun brot verd en el seu joc, però no va poder evitar que Djokovic s'apropiés del set d'obertura en tot just 39 minuts.

La segona manga va començar amb Nadal defensant el seu servei amb bravesa, però de nou perdent-lo en favor d'un Djokovic que va anar passant pàgines al calendari del partit. Un joc darrere l'altre, poc importava que fos al servei o a la resta, fins que un 4-0 que permetia endevinar un desenllaç tan cruel com immediat.

I, de sobte, va arribar la reacció. Nadal va anar afinant la seva dreta, inventant cops molt més contundents i incisius, que aconseguien forçar errors de Djokovic per primera vegada en tot el partit. Desproveït sense veure'l venir, l'espanyol va guanyar quatre jocs consecutius (4-4), la qual cosa va despertar del dol a la Chatrier i va permetre somiar a Espanya amb un desenllaç diferent.

La manera en la qual va trencar el servei de Djokovic en el vuitè va ser especialment memorable, un instant que va aixecar al públic de les seves graderies. Va ser, en una certa manera, un últim regal de Nadal a la seva parròquia, rescabalat perquè ara sí, encara que fos inevitable, la derrota sí que seria digna de la seva trajectòria.

Ara sí, ara ja sí, Nadal podia perdre. I ho va acabar fent igualment, amb Djokovic guanyant els dos següents jocs i tancant el partit amb un implacable 'ace'. El repte per a Nadal és ara anímic, recuperar el seu esperit per a buscar la medalla en els dobles al costat de Carlos Alcaraz. Com el calendari olímpic no perdona, aquest dimarts haurà de tornar a Philippe Chatrier per a barallar per la glòria d'Espanya.