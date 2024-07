Els suplents no se'n surten davant Egipte i Espanya es complica la vida als Jocs

Era un partit de mínims, encara que ni això va arribar Espanya. A la selecció li valia amb un empat, però es va enganxar els dits davant Egipte (1-2) i va acabar la seva participació en la fase de grups del torneig masculí de futbol dels Jocs Olímpics com a segona de grup. Santi Dénia va optar per revolucionar l'onze, canviant deu jugadors (només va repetir Aimar Oroz) respecte a l'alineació del passat partit contra la República Dominica. Des del porter, Iturbe, fins al davanter, Samu Omorodion, gairebé tots els teòrics suplents van tenir l'oportunitat de disputar minuts i demostrar que poden ser importants als partits. I l'experiment va sortir rematadament malament.

Tocava dosificar, sí, però també tocava puntuar i treure almenys un empat per assegurar el primer lloc de grup i tenir un encreuament de quarts, la qual cosa dona accés a la lluita per les medalles, a priori més assequible. El mateix punt que necessitava Egipte per certificar el seu passi com a segona, de manera que a priori tot semblava llest per convertir el partit en un tràmit. O almenys així ho va semblar entendre Espanya, a qui la relaxació amb què va afrontar el xoc l'hi va acabar sortint cara.

Perquè el xoc va sortir verinós. Des del primer moment es va convertir en una anada i tornada, amb Espanya intentant domar amb la possessió de la pilota una Egipte que buscava les pessigolles als de Dénia al contraatac. Van rondar el gol a l'inici del duel Diego López, amb un xut des de la frontal que va repel·lir el pal, i Pacheco, a la sortida d'un córner amb un cop de cap que va sortir fregant el pal de la porteria d'Alaa. Però no va ser res més que un miratge.

Ocasions, sí, però poc control del joc. Perquè Egipte, una selecció compacta i fèrria que té el seu punt fort en la defensa, sortia a la contra generant molt de perill en un context de partit trencat per moments i va començar a imposar el seu pla de partit. Va avisar als 20 minuts, amb un gran xut de Zizo que va salvar Iturbe, i va colpejar el 40, amb un altre contraatac en què el mateix Zizo va cedir a la frontal Ibrahim Adel, que va afusellar el porter espanyol i va posar per davant els africans.

Dénia recorre als titulars sense resultat

El gol va ser or per al que plantejava Egipte. Li faltava atac a Espanya, a qui el gol del combinat africà li va caure malament i va acabar demanant el descans per refrescar cames i, sobretot, cap. I per començar a moure la banqueta, perquè a la tornada de vestidors van entrar Sergio Gómez i Juanlu per Aimar i Pubill. Però aquesta vegada no va passar com en els dos partits previs i la millora no va arribar a la segona part.

A poc a poc, Dénia va anar donant entrada a la seva guàrdia pretoriana, traient també Fermín, Barrios i Miranda. Però les coses no van variar en excés, i si ho van fer va anar per anar a pitjor. Perquè al quart d'hora de la represa, una fallada inexplicable de Pacheco va deixar Adel davant Iturbe. I sol, el deu egipci no va desaprofitar el regal i va signar el seu doblet particular.

Samuel Omorodion (c) després de marcar el gol davant Egipte als Jocs Olímpics de París / EFE

Quedava mitja hora i a Espanya només li quedava bolcar-se i confiar en una embranzida final que li permetés recuperar el primer lloc del grup. Sostinguda per Iturbe, autor d'una doble parada miraculosa que va evitar el tercer d'Egipte, va començar a tancar els africans a la seva àrea, més per insistència que per joc, i es va ficar al partit gràcies a un poderós cop de cap de Samu Omorodion després d'un bon centre de Sergio Camello, el més insistent dels de Dénia.

No va oferir ni de lluny la seva millor versió la selecció, que no va carburar ni malgrat l'estímul del gol quan quedaven deu minuts per al final, i això es va traduir en problemes, estant més a prop Egipte del tercer que qualsevol altra cosa i certificant els africans la seva sorprenent passada a quarts com a primera de grup. Una ronda en què Espanya s'enfrontarà divendres que ve, tret de carambola d'última hora, amb el Japó. Encara que això sí, es vol buscar el costat positiu, evita al costat del quadre l'amfitriona França, amb la qual només s'enfrontaria en una hipotètica final, ja sigui pel bronze o per l'or.