Rafa Nadal i Carlos Alcaraz es classifiquen per als quarts de final

No van poder tancar el partit en el tie break, però ho van aconseguir en el super tie break. Rafa Nadal i Carlos Alcaraz ja són als quarts de final, després de superar als neerlandesos Griekspoor i Koolhof per 6-4/6-7/1-0 (10-2). No obstant això, s’entreveuen corbes perquè la parella espanyola ja té rival assignat en l’avantpenúltima ronda del torneig i s’enfrontaran a Austin Krajicek i Rajeev Ram (EUA), una de les parelles favorites per a penjar-se la medalla d’or. Després de la decepció de l’eliminació de l’altra parella espanyola, formada per Marcel Granollers i Pablo Carreño, Espanya manté opcions en aquest torneig de dobles masculí de la mà d’una parella que està despertant un enorme interès.