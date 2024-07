La selecció espanyola s'acosta a quarts després de guanyar Grècia (84-77)

Espanya ha ressuscitat com l'Au Fènix per imposar-se per 84-77 a Grècia en un partit memorable a nivell col·lectiu en què ha brillat amb llum pròpia un Santi Aldama amb unes dobles figures (19 punts i 12 rebots) davant un Giannis Antetokounmpo massa sol que ha fet 27 punts.

Amb aquesta victòria, La Família se situa 1-1 amb -5 al bàsquet-average general per -14 dels hel·lens. Per tant, els quarts de final com un dels millors tercers són molt a prop i ara tocarà lluitar per una mica més dijous al tancament del grup contra el Canadà.

La posada en escena espanyola a nivell defensiu ha estat descoratjadora, amb Santi Aldama com a únic far ofensiu i amb Willy Hernangómez al seu nivell en aquesta faceta del joc. Mentrestant, els hel·lens imposaven el seu ritme amb l'exblaugrana Nick Catalthes i el nacionalitzat nord-americà Thomas Walkup com a directors i l'astre Giannis Antetokounmpo com a finalitzador.

Giannis Antetokounmpo, defensat per Aldama i López-Arostegui / EFE

Els triples de Catathes i de Mitoglou units a un '2+1' d'Anteto han disparat Grècia a un 3-9 (min. 2:50). Amb vuit punts inclosos dos triples, Aldama impedia que els hel·lens es disparessin (12-17), però un altre triple de Calathes ha situat un preocupant 12-20.

Scariolo ha decidit prendre mesures i va fer sortir Alberto Díaz, el gran far defensiu d'aquest equip. L'emblema d'Unicaja i un Rudy Fernández a qui caldria fer un monument van contagiar el seu equip mentre Sergio Llull es posava la màscara de superheroi amb dos triples sensacionals (el segon, una mandarina en tota regla). Fins i tot ha tingut un triple llunyà sobre la botzina en un primer quart que s'ha tancat amb 21-22.

Alberto Díaz ja havia fet la feina bruta: recuperar les constants vitals de La Família. Des de la defensa, l'equip va continuar creixent i amb els triples de Llull i del senyor Rudy Fernández es va situar 33-27 i va obligar a parar el partit al mític tècnic hel·lè, Vassilis Spanoulis (un dels millors jugadors europeus del segle), incapaç d'adaptar-se al canvi defensiu espanyol a una zona.

Els últims cinc minuts del segon quart s'haurien d'ensenyar a les escoles com el prototip del bàsquet modern: intensitat defensiva fins a la mort, seguretat en el rebot i ràpida circulació en transició o fins i tot en estàtic per acabar martellejant des del triple. A més, Jaime Pradilla ha exercit de perfecte cua amb una gran aportació sota els cèrcols i en el perímetre.

Àlex Abrines, en tasques defensives davant Nick Calathes / EFE

Abrines ha provocat la gran explosió amb una 'gorra' i dos triples que s'han unit als del seu company blaugrana Brizuela per portar el partit al 49-35 al descans. Els números, per desgràcia per a alguns, no menteixen. Amb Willy a la pista, Espanya ha encaixat 20 punts en 6.35; sense ell, 15 en 13.25... No hi ha més preguntes, senyoria.

Com el bon professor que confia en els seus alumnes encara que se saltin classes, Scariolo va donar una altra oportunitat a Willy i el madrileny la va aprofitar. Més intens a la 'pintura', ha col·laborat a una altra estirada que semblava definitiva (55-39). Tot i això, els àrbitres s'han contagiat del 'laissez fer laissez passer' de Vincent de Gournay i ja regnat el físic d'Antetokounmpo per liderar un parcial de 0-8 (55-47).

Espanya ha frenat la reacció hel·lena amb quatre tirs lliures de Willy i malgrat uns vergonyosos passos assenyalats a Llull. Faran el mateix els àrbitres FIBA amb les sortides després de la finta dels jugadors dels Estats Units? No. Quina doble vara de mesurar! És que va fer dues passes! El cas és que 'Anteto' havia ressuscitat el seu equip i un triple final de Toliopoulos ha deixat l'electrònic en 62-56 abans del darrer quart després d'un parcial de 7-17.

Toliopoulos ha estat clau en la reacció grega / EFE

La situació s'havia complicat i ha tornat a la pista Alberto Díaz mentre cinc punts més d'Antetokounmpo estrenyien encara més el partit (62-61, min. 30:42). Fins i tot Mitoglou ha fallat sota l'anella amb 68-67 per avançar una Grècia que defensava escandalosament al marge de les normes i s'ha trobat amb el segon triple seguit d'un magistral Rudy que ha donat aire a La Família (71-67).

Amb 71-69 ha fallat un triple Toliopoulos, però Anteto picaria el 71-71 a 4:34 del final. Grècia havia recuperat un -17 i va tornar a fallar de tres l'exterior de l'Aris mentre Rudy es retirava a vestidors després de rebre un cop duríssim de Juancho al cap. Aquí Espanya ha tornat a alliberar-se amb Willy fent-se gran i un palmeo-mat d'Aldama per situar-se vuit punts a dalt (79-71) i anar-se'n a unes dobles figures espectaculars.

Els de Spanoulis han tornat a la càrrega amb un triple de Papanikolaou i un dos més un d'Antetokounmpo, que ha fallat un triple per empatar amb 80-77 a 25 segons del final. Dos tirs lliures per a Willy... Tots dos a dins, gran defensa, cistella sobre la botzina de Pradilla i victòria per 84-77 que podria valer el bitllet per a quarts de final.