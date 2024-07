Simone Biles té alguna cosa que ningú més té. Domina els crits de qui la mira volant i fent cabrioles. Però també els silencis, que és el més difícil.

En aquest Bercy Arena convertit en un paradís per a Biles, on és tractada com una deessa per molt que ella vulgui ser terrenal, la millor gimnasta de sempre va confirmar el que es va intuir en arribar a París: el seu llegat serà fins i tot més gran. A la final del concurs per equips, reconquerit pels Estats Units després que a Tòquio hagués de cedir el tron després de l'apagada emocional del seu gran líder, Biles es va penjar al costat de les seves formidables companyes (Sunisa Lee, Jordan Chiles i Jade Carey) l'or olímpic. És el cinquè de la carrera de la gimnasta d'Ohio (no n'aconseguia un des de la seva explosió a Rio), la seva vuitena medalla. Però això no anava de metalls, sinó de superació.

Per al record quedaran també les llàgrimes Angela Andreoli, quan va veure que des de terra donaria la plata a Itàlia. O la delicadesa de Rebeca Andrade, que va acariciar els matalassos fins a portar el Brasil al bronze.

Bils a qui aquesta vegada el seu turmell esquerre, aparentment, no li va donar problemes, es va moure amb calma pels quatre elements, lliscant, conscient de la total confiança en les seves possibilitats. No va arriscar, però, més del compte. No hi era per explorar els seus límits. Estava allà per ajudar aquestes mateixes companyes sense les quals, segons ella mateixa assegura, no hauria pogut superar els twisties que li feien perdre la noció del temps a l'aire. Ni tan sols estaria competint als 27 anys.

Tot i que el públic gaudia de valent amb la brasilera Rebeca Andrade, una de les gimnastes més estètiques, i observava amb curiositat el duel per la plata d'una portentosa Itàlia davant la Xina, l'alegria arribava cada cop que alguna de les nord-americanes afrontava la rotació. Sunisa Lee, la campiona olímpica al concurs complet a Tòquio després de la retirada de Biles, també sap què és patir. Acaba de superar un greu problema renal que la feia inflar-se com un globus. I va haver de suportar com un assetjador la perseguia allà on anava, condicionant una preparació que va poder completar a temps.

Que tot sortiria sortir bé per a Biles es va veure aviat. Va ser la tercera a fer front a l'exercici de salt. Aquesta vegada no se la va voler jugar amb un dels exercicis més perillosos de la gimnàstica i que cap dona és capaç de fer, només ella: el Iurxenko doble carpat, batejat com Biles II. Però va recórrer a un altre exercici que porta el seu nom, el Biles I, un doble mortal estès enrere amb mig gir (14.900). Ningú no s'hi va acostar.

A les asimètriques, potser l'exercici en què es mostra una mica més humana, Biles va complir amb el seu fort (14.400), encara que el superessin la seva companya Lee i la italiana Alice D'Amato, sublim al principi, però molt més nerviosa a mesura que va avançar la tarda. Mentre que a la barra d'equilibris, on va preferir sortir amb un mortal amb pirueta i evitar el doble, en va tenir prou per seguir sumant (14.366) per a l'USA Team, encara que Sunisa Lee va demostrar (14.600) que no l'hi posarà fàcil al concurs complet.

Ja en l'última rotació, i amb els Estats Units dominant des de la matinada de la competició en un triomf que es donava per descomptat davant l'absència de Rússia, campiona olímpica a Tòquio, Biles i les seves companyes van acabar el triomf. Jordan Chiles va ser aquí qui més va gaudir, potser perquè la normativa no li permet disputar la final de l'all around perquè només en poden entrar dues del mateix equip (Biles i Lee). Chiles va celebrar la seva magnífica actuació prement el puny i acompanyant-lo després amb un cor. Però l'última a aparèixer va ser Biles, per a qui va quedar reservat l'espectacular colofó (14.666). Quan va alçar els braços, el públic del pavelló va cridar embogit, amb les banderes nord-americanes onejant el vent.

Però el camí cap a l'eternitat continua per a Biles, a qui esperen les finals dels quatre elements i el dur concurs complet de dijous encara per endavant. El recompte de medalles s'ha tornat a activar.

Ella gaudeix. Potser no hi ha res més important que això.