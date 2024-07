Dennis Carracedo es queda fora de la lluita per les medalles

El remer del Club Natació Banyoles, Dennis Carracedo, s'ha quedat a les portes de classificar-se per a la gran final després d'acabar les semifinals del doble escull lleuger en quarta posició amb el seu company Caetano Horta. Ara només poden optar al diploma olímpic en la final B d'aquest divendres.

La parella espanyola va somiar amb la final A després de passar pels 500 i 1.000 metres en terecr lloc, però la parella noruega formada per Lars Benske i Ask Tjom apretava fort per darrere i als 1.500 metres ja els havien superat. Al final Carracedo i Horta no han tingut cap opció i amb un temps de 6:35.05 han arribat amb més de vuit segons de retard respecte als seus principals rivals en les semifinals d'aquest matí.