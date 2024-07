L'Espanya de Queralt Casas es classifica pels quarts de final dels Jocs patint més del compte

Després de superar la muralla xina, a la selecció femenina de bàsquet se li presentaven a priori dos reptes de menor dificultat com Puerto Rico i Sèrbia. La realitat, però, és que les caribenyes han posat tan o més dificultat que les xines en un partit en què només una falta dubtosa ha salvat Espanya del desastre (60-61).

I això que tot semblava més o menys controlat a la mitja part amb una còmode avantatge de 14 punts (25-39). Però a la represa Puerto Rico ha sorprès pujant la intensitat defensiva i les de Miguel Méndez no han trobat una resposta sòlida en cap moment. Tant era així que a menys de quatre minuts pel final les caribenyes tenien molts números de donar la campanada (59-55), però Espanya ha aconseguit, com a mínim, que es resolgués tot en un final a cara o creu. A dos segons pel final amb un 62-61 per Puerto Rico, la veterania de Laura Gil ha sigut clau perquè els àrbitres xiulessin una falta en la lluita pel rebot que la pívot del Perfumerías aprofitaria des de la línia de tirs lliures per certificar el pas de la selecció als quarts de final quan encara ha de jugar contra Sèrbia.