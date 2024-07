L'Espanya de Ribera es posa seriosa i compleix davant Japó

La selecció espanyola d'handbol es va posar la granota de treball aquest dimecres per a vèncer al Japó en un partit decisiu per a les aspiracions de l'equip en el torneig olímpic (37-33). El conjunt del gironí Jordi Ribera aconsegueix la seva segona victòria en un partit intens que permet als espanyols mantenir-se en la part de dalt de la classificació després de demostrar un gran exercici d'adaptació.

Després de l'il·lusionant debut en els Jocs Olímpics contra Eslovènia (25-22), els 'Hispans' no van poder superar a Suècia en una derrota que va complicar les aspiracions de l'equip espanyol en el perillós Grup A (29-26). Els pupils de Jordi Ribera necessitaven com fos una victòria contra el Japó, últim, l'únic equip sense victòries fins ara. Les urgències eren màximes.

Un inici elèctric... amb la mateixa fórmula

El seleccionador de Sarrià va repetir la fórmula del primer dia després de saber que podia comptar amb Javi Rodríguez, recuperat de la contusió que va patir davant Suècia. Adrià Figueras va acabar sent el damnificat d'un equip que tornava a la convocatòria de 14 homes que va il·lusionar en el debut a París.

El partit va arrencar de manera elèctrica, tal com s'esperava. Molts gols, molt d'encert... però poca contundència en les àrees a nivell defensiu. El partit es va convertir en una autèntica muntanya russa des de l'inici amb més de 32 punts en tot just vint minuts. El Japó buscava posar velocitat al joc -la seva gran arma en aquest torneig- mentre que Espanya no tenia excessius problemes per a superar a la defensa nipona. El pas dels minuts va portar amb si un millor treball defensiu dels 'Hispans', que van estar més atents en les ajudes per a evitar les continuïtats dels japonesos. Espanya va millorar les seves prestacions com a conseqüència.

Kauldi Odriozola a punt de fer un llançament davant el porter japonés Takumi Nakamura / RITCHIE B. TONGO

Espanya posa la directa i el mur Corrales

Carlos Ortega -que està gaudint de les seves vacances abans de l'inici de la temporada amb el Barça dirigint a la selecció nipona- es va esgargamellar per a intentar aportar solucions als seus jugadors. No obstant això, els 'Hispans' no estaven per a bromes aquest dimecres conscients, a més, que els líders -Alemanya- havien ensopegat. Era un partit de vida o mort.

El partit va marxar 20-18 a favor dels 'Hispans' al descans, un marcador ajustat que es va encarregar d'apuntalar Espanya en la segona meitat. Els errors defensius van condemnar als nipons, que es van trobar amb el mur de Corrales per a frenar els atacs japonesos. Els pupils de Jordi Ribera van posar la directa per a portar el partit al seu terreny amb una contundència més gran que l'oferta en la primera meitat.

La victòria deixa a Espanya compartint lideratge del Grup A amb Alemanya i Croàcia a l'espera de la trobada entre Eslovènia i Suècia, que poden entrar també en la lluita. Primer 'matchball' salvat del torneig olímpic, encara que la classificació continua estant lluny d'estar assegurada...