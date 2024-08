Dennis Carracedo es penja el diploma olímpic

Després de quedar-se fora de la final per les medalles, el banyolí Dennis Carracedo s'ha penjat aquest divendres el diploma olímpic en quedar segon del doble escull lleuger de la final B. Ha estat com un premi de consolació per Carracedo i el seu company Caetano Horta, que han protagonitzat una gran batalla amb els remers francesos i belgues, primers i tercers respectivament.

Per posar en context com d'apretada ha estat la lluita, la parella espanyola ha fet un temps de 6:19:90, 17 centèssimes més que els francesos Beurey i Ludwig, i 38 menys que els belgues Van Zandweghe i Vyvey. La resta de seleccions, Mèxic, Ucraïna i Argentina, s'han quedat completament despenjades de la lluita pel diploma olímpic.