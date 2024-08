Mechaal decep i es queda fora de les semifinals dels 1.500

No ha sigut el millor dia per Adel Mechaal. El palamosí no ha fet un bon paper en la repesca de les sèries dels 1.500 i ha acabat últim amb un temps de 3:42:79, quedant-se fora de les semifinals. El repte ja es presentava complicat, perquè només els tres primers atletes de cada una de les dues sèries obtenien el bitllet per a la següent ronda. I a l'hora de la veritat, ha estat missió impossible.

Només en els primers 800 metres Mechaal ha donat guerra, però a partir d'aquí ha perdut contacte amb els atletes capdavanters i els últims metres han estat un autèntic suplici, creuant la línia de meta en última posició i completament despenjat de la resta. Els classificats de la sèrie del palamosí han estat l'italià Federico Riva, el canandenc Charles Philibert Thiboutot i l'anglès George Mills, que ha superat per només dos segons Samuel Philstrom, que es queda fora. Aquests tres corredors s'uneixen a l'irlandès Cathal Doyle, al francès Azeddine Habz i a l'italià Ossama Meslek, que també ha protagonitzat un frec a frec molt ajustat amb el sud-africà Tshepo Tshite, de l'altra sèrie.

Ignacio Fontes i Mario García, els atletes espanyols que acompanyaven Mechaal en aquesta prova de repesca, també han quedat fora de les semifinals amb el vuitè i onzè lloc respectivament.