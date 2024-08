Dos triatletes malalts després de banyar-se al Sena es retiren del triatló olímpic d'aquest dilluns

La triatleta belga, Claire Michel es troba hospitalitzada des de fa quatre dies, infectada pel bacteri E.Coli després de participar en el triatló dels Jocs Olímpics de París al Sena del passat dimecres, segons informa el mitjà belga, 'De Standaard'. En el cas del suec, Adrien Brifdod, sofreix una infecció gastrointestinal que li ha impedit estar aquest dilluns en la prova mixta de triatló, coincidint també amb la seva participació en el passat triatló.

A última hora d'aquest diumenge, saltava la notícia que aquests dos triatletes es retiraven del triatló olímpic d'aquest dilluns després de caure malalts, i la pregunta és òbvia: realment és segur banyar-se en el Sena?

El bacteri E.Coli que ha portat la triatleta belga a estar hospitalitzada des de fa quatre dies, és el principal bacteri present en el riu Saen que ha impedit el bany des de fa més de 100 anys, i que provoca importants símptomes gastrointestinals. Els seus alts nivells en les aigües del riu més famós de França ja van obligar la setmana passada a cancel·lar dues vegades els entrenaments previs a la prova olímpica, sembrant els dubtes d'esportistes, delegacions i aficionats.

Malgrat aquests dos casos, les autoritats franceses han mantingut la competició prevista per a aquest dilluns a les 8 del matí en el riu Sena.

El COI belga demana que "s'aprengui la lliçó"

L'hospitalització de la belga, Claire Michel, ha obligat la delegació del país a retirar-se del triatló mixt que d'aquest dilluns, llançant un demolidor comunicat: "El COIB i el Triatló Belga esperen que s'aprenguin lliçons per a les pròximes competicions de triatló en els Jocs Olímpics. Pensem aquí en la garantia dels dies d'entrenament, els dies de competició i el format de les competicions, que han d'aclarir-se per endavant i garantir que no hi hagi incertesa per als atletes, l'entorn i els aficionats".

En aquest comunicat, el Comitè Olímpic i Interfederal belga remarquen que la decisió de no participar en la competició d'aquest dilluns es va prendre "en consulta amb els atletes i l'entorn".

En el cas de l'atleta suec afectat també per problemes gastrointestinals, de moment, no s'ha volgut relacionar directament amb la seva participació en el riu Sena, encara que afirmen des de la delegació sueca que "la pregunta és aquí i les dates coincideixen".

Indignació entre els triatletes

Dimecres passat, just després d'acabar la primera prova de triatló en el riu Sena, diversos triatletes van expressar el seu malestar per les condicions de l'aigua: "He vist i olorat coses en les quals preferiria no pensar", va afirmar l'esportista Jolien Vermeylen.

No va ser l'única, l'espanyola, Miriam Casillas, va afirmar: "Se'ns ha tractat com a pallassos. Si s'hagués pensat en la salut dels atletes no s'hauria fet aquí (al Sena)". Precisament, els triatletes espanyols han participat aquest dilluns en la competició malgrat les baixes produïdes per la suposada mala qualitat de l'aigua.

La qualitat de l'aigua del Sena ha causat polèmica i ha estat la gran protagonista d'aquests Jocs Olímpics de París. Diversos entrenaments cancel·lats, la indignació dels esportistes però també durant la cerimònia. Davant les intenses pluges, tots els ulls estaven posats en el nivell de l'aigua que, en cas d'augmentar considerablement, podia impedir que els vaixells de la cerimònia naveguessin per les aigües del riu. Finalment, no va passar, però es va contenir la respiració fins a l'últim moment, igual que aquest dilluns quan més de 50 triatletes van saltar al Sena sabent, ara amb més certesa, que es podien emportar un desagradable "souvenir parisenc".