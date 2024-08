Banyoles homenatja als remers Dennis Carracedo i Aleix Garcia

L'Ajuntament de Banyoles va rebre amb tots els honors els remers banyolins Dennis Carracedo i Aleix Garcia, i l'entrenador Carles Grabulosa, per la seva participació en els Jocs Olímpics de París 2024 on van obtenir un diploma olímpic cada un d'ells en la seva modalitat. L'acte va servir també per reconèixer la tasca que ha fet històricament el Club Natació Banyoles, i en concret la secció de rem.

La participació destacada dels dos remers del Club Natació Banyoles va fer que l'alcalde de Banyoles els acollís a la Sala de Plens del consistori, conjuntament amb el banyolí Carles Grabulosa que, com a tècnic de la Federació Espanyola de Rem, és l'entrenador del tàndem Carracedo-Horta. Miquel Noguer, alcalde de Banyoles es va mostrar orgullós dels dos remers destacant que «arribar als Jocs Olímpics ja és una gran fita, però a més aconseguir un diploma olímpic té molt de mèrit, en un record que quedarà per sempre a la memòria de la ciutat i del Club Natació Banyoles», a més d'afegir que «més enllà de l'èxit assolit a les olimpíades us rebem perquè sou gent de casa que heu estat uns dignes ambaixadors en aquests Jocs Olímpics de París».

També es va reconèixer la tasca històrica que ha fet el Club Natació Banyoles, i en concret la secció de rem, de situar el nom de la ciutat arreu del món. Entre les nombroses medalles en campionats internacionals, destaca la medalla de plata que va aconseguir Fernando Climent, remer del Club l'any 1984 als Jocs Olímpics de Los Angeles i de la que precisament dilluns se'n va commemorar el 40è aniversari.