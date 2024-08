Fermín López és or pur (o com a mínim plata) per a Espanya

El Marroc, una altra vegada, va aparèixer a Marsella com si fos un ‘déjà-vu’. A l’estil del Mundial de 2022, la selecció africana, liderada de nou per Achraf Hakimi, amenaçava d’interposar-se en el camí d’Espanya i frustrar les seves opcions d’assaltar l’or olímpic. Un gol de Soufiane Rahimi després d’un innocent penal de Pablo Barrios semblava posar el punt final a les opcions d’arribar a la final d’Espanya. Fins que va aparèixer Fermín per a alçar-se davant de tot i davant de tots, especialment els més de 50.000 marroquins que omplien les graderies del Velodrome, per a dir que no una altra vegada. Que aquesta vegada el duel se’l quedava Espanya per ordre de l’11, gran protagonista d’un torneig que el consagra com a futbolista d’elit i que pot tancar el divendres en el més alt del podi.

Com més i millor atacaven els de Dénia, que a poc a poc estaven començant a arribar amb més claredat a l’àrea, va arribar el gol del Marroc. Una imprudència dins de l’àrea de Pablo Barrios, que va donar una puntada dins de l’àrea al qual fa no tant va ser el seu company en les categories inferiors de la selecció, Ilias Akhomach, va ser castigada pel VAR amb penal. El va transformar en el 35’ Rahimi, màxim golejador del torneig amb sis gols i protagonista d’una celebració a la cara d’Arnau Tenas a la qual es van sumar tots els seus companys.

Espanya va aconseguir l’empat gràcies a un Fermín que, com ha demostrat tot el torneig, de murrieria va sobrat. Igual que en els quarts de final contra el Japó, el jugador del Barça va aparèixer en una indecisió del Marroc a la seva àrea per a emportar-se una pilota dividida i definir amb l’esquerra al costat del pal, fent inútil l’estirada de Munir.

I encara va tenir força de dir que ell no tenia temps de perdre pel camí de la final, i va deixar sol davant de Munir a Juanlu, que va creuar i va allotjar la pilota a les xarxes de la porteria africana. El gironí Pau Cubarsí i els blanc-i-vermells Miguel Gutiérrez i Abel Ruiz tindran medalla.