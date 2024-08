'Mondo' Duplantis, tu que estas al cel!

Amb 330 metres d'alçada màxima, la Torre Eiffel presideix París des de la riba dreta del riu Sena des de fa gairebé segle i mig, en concret des que va ser construïda per a l'Exposició Universal del 1889.

Aquesta immensitat a ulls dels mortals podria ser comparable al que va sentir el suec Armand Duplantis en revalidar el seu or olímpic en salt amb perxa amb el novè rècord mundial gràcies als 6,25 metres que va franquejar en el tercer intent en un dels moments més excitants dels Jocs Olímpics de París.

L'atleta nascut a Lafayette (Luisiana) que fins i tot té un saltador al costat de casa seva és fill de l'exsaltador nord-americà Greg Duplantis (5,80 com a millor marca) i de la jugadora de voleibol i heptatleta sueca Helena Hedlund (5.314 punts). És a dir, que tenia els gens perfectes per a fer història.

Rebatejat com a 'Mondo' per un amic italià del seu pare, l'escandinau és el millor en tots els apartats del salt: a la cursa cap al llistó, a l'hora de clavar, a l'elevació, a la potència i a la velocitat generades en deixar anar la perxa i en la gestió del franqueig.

El resum de tot és que Duplantis ha batut aquesta temporada el rècord mundial, elevant-lo un centímetre més fins a 6,24 per vuitena vegada des que el 2021 l'hi prengués al gran absent Renaud Lavillenie amb 6,17. Ningú més ha saltat més de sis metres i l'únic que ha pogut amb 6,00 ha estat el nord-americà Nilssen, que es va quedar fora de la final amb uns tristos 5,40 a la classificació.

Armand Duplantis, en una dels seus salts / David Goldman / AP

Tan clar com que demà sortirà el sol era que Armand Duplantis aconseguiria el seu segon or olímpic per sumar els tres mundials i els quatre europeus que ja posseeix amb només 24 anys. La incògnita era si faria sol o núvol; en aquest cas, si intentaria i franquejaria els 6,25 metres.

A imatge i semblança del que feia la russa Ielena Isinbayeva, el suec va dedicar el molt de temps que va tenir entre salt i salt a concentrar-se, caminar com un autòmat, acostar-se al saltador per mesurar distàncies una vegada i una altra, aplaudir els seus rivals, acostar-se a la grada, seure gairebé inert... la rutina de gairebé sempre.

Duplantis va saltar a la primera 5,70, 5,85 i no el va impressionar el 5,95 a la primera del nord-americà Sam Kendricks, perquè va respondre amb la mateixa moneda per a seguir primer. Tots dos es van jugar l'or en sis metres, amb l'emergent grec Karalis bronze amb 5,90.

Kendricks no va poder amb els sis metres i va deixar sol l'escandinau, que va decidir anar-hi pas a pas. La primera era establir un nou rècord olímpic, i per això va situar el llistó a 6,10 que va franquejar amb suficiència a la primera.

Armand Duplantis va assolir el rècord mundial / Bernat Armangue / AP

'Mondo' ja era l'estrella del dia i una de les figures d'aquests Jocs. I aquí se sent com peix a l'aigua. El primer i el segon intents van ser bons, però va fer caure amb certa claredat.

El tercer ja és història olímpica. Duplantis va córrer encara més, va clavar la perxa i va sortir disparat com un coet per elevar-se per sobre de 6,25 sense ni tan sols fregar el llistó al seu novè rècord mundial des que va superar el de 6,16 que posseïa Lavillenie.

Quin espectacle! Va córrer com un posseït, va agafar la bandera sueca i va fer sonar la campana de campió. El de Lafayette és aire fresc, il·lusió i alegria. Una benedicció per a l'atletisme i tot l'esport mundial.