La bescanonina Queralt Casas es queda sense medalla

La gran fase de grups li havia donat una oportunitat d'or al combinat espanyol de bàsquet femení de Queralt Casas de fer-se un lloc en la lluita per les medalles, però Bèlgica li ha tornat a barrar el pas (66-79), després de caure contra la mateixa selecció en la final de l'Eurobasket de fa un any. La nacionalitzada Megan Gustafson, màxima anotadora del partit amb 21 punts, no va poder evitar la desfeta.

Les belgues, liderades per Emma Meesseman amb 19 punts, nou rebots i sis assistències per a una valoració màxima del partit de 32, i per Kyara Linskens amb 19 punts i vuit rebots, s'enfrontaran en una de les semifinals de divendres a la vencedora de l'Alemanya-França. Espanya només va poder posar les coses complicades en el primer quart, que va acabar amb un empat a 26, però a partir d'aquí Bèlgica va posar una marxa més i a l'inici de l'últim quart va arribar a dominar per 22 punts (49-71), una distància insalvable malgrat el coratge del combinat espanyol lluitant fins al final.