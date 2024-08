A Espanya se li acaba l'estrella i lluitarà pel bronze (4-2)

A Espanya se li va acabar l'estrella a la semifinal de París 2024 en un terrible partit en què el Brasil va condemnar tots els errors que ha mostrat la campiona del món en el torneig per negar-los a les debutants arribar a la final.

La selecció de Montse Tomé va intentar fins al final retallar els gols d'Irene Paredes, en pròpia porta, Portilho, Adriana i Kerolin amb un doblet de Salma, però la distància va ser insalvable i lluitaran pel bronze olímpic contra Alemanya a Lió.

Espanya i Brasil van tornar a creuar els camins aquest dimarts a Marsella. De l'últim partit de la fase de grups a Bordeus van passar a tota una semifinal en què les campiones del món no van poder tornar a guanyar el Brasil, que es va venjar en el moment just.

La selecció de Montse Tomé, com ja va passar contra el Japó i Colòmbia, va entrar malament al partit i va pagar cara la falta de concentració, decisió i contundència. Les sensacions no han estat les millors durant el torneig, encara que la qualitat individual i l'estrella al pit de campiones del món van mantenir amb vida Espanya.

Només sis minuts va necessitar el Brasil per aprofitar un error i avançar-se al marcador amb un autogol d'Irene Paredes després d'un error terrorífic de Cata Coll a la sortida de pilota.

La portera, vestida amb la seva màscara negra per la fractura patida al nas contra el rival brasiler, va refusar amb pressa davant la brega de Priscila per la pilota, que va rebotar a la capitana i es va colar en pròpia porta. Una altra vegada, per tercera vegada en cinc partits, la selecció va començar per sota al marcador.

El gol va generar dubtes a les campiones del món, que patien en defensa, mentre que el Brasil va trobar a la banda dreta de Ludmila una autopista per desequilibrar el joc. La doble subcampiona olímpica creixia amb el pas dels minuts davant una Espanya que cada vegada tenia menys possessió.

Cata va intentar redimir-se del seu error frustrant els intents de Portilho i Ludmila, que es van convertir en un maldecap per a la defensa de 'la Roja'. Mentre que els contraatacs del Brasil eren constants, Espanya va necessitar mitja hora per construir una ocasió clara. Jenni Hermoso va xutar de primeres des de la frontal, però la portera revelació Lorena va evitar l'empat amb una estirada.

No hi havia manera de contenir l'ímpetu de la Canarina. Brasil mossegava en cada jugada amb intensitat i decisió fins a aconseguir arrabassar la pilota a les campiones del món. Portilho va tornar a quedar-se una altra vegada a centímetres del gol i en el temps afegit no va fallar. Al 45+4, la brasilera va marcar el 2-0.

Després del descans, Athenea, Oihane i Laia Aleixandri van ser els canvis de Montse Tomé. Però el guió no va canviar: Brasil seguia a la seva. Portilho i Jheniffer van desaprofitar dues oportunitats per matar el partit i també ho va intentar Ludmila, però Cata va volar per evitar el tercer.

Arthur Elías va treure del camp l'exfutbolista de l'Atlètic de Madrid i, com ja passés a la fase de grups, Espanya va millorar sense la presència de Ludmila. La selecció espanyola va encadenar uns bons minuts amb molta presència a l'àrea brasilera, però li va tornar a faltar el gol. Jenni Hermoso ho va intentar des de lluny, però Lorena li va negar el gol una altra vegada.

Però, als millors minuts d'Espanya, el Brasil va sentenciar. L'equip sud-americà va sortir al contraatac i Adriana, després d'enviar la pilota al travesser, va posar el 3-0. En un intent desesperat per buscar el partit, Montse Tomé es va recordar d'Alexia. I, com s'esperava, va millorar l'equip.

Després que la doble pilota d'or estavellés la pilota al travesser i provés a Lorena, Salma va retallar distàncies al 85 d'un cop de cap, però el Brasil es va negar a donar vida a Espanya i Kerolin va marcar el 4-1 al 91 aprofitant un altre greu error. Salma va marcar el segon el 102, però a Espanya, a més de l'estrella, se li va acabar el temps.