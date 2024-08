Ester Guerrero es classifica per les semifinals dels 1.500

La banyolina Ester Guerrero ha obtingut el bitllet per les semifinals dels 1.500 després d'acabar tercera la prova de repesca amb un temps de 4:03:15. L'atleta de 34 anys ha tingut avui bones sensacions i en tot moment s'ha mantingut en un grup capdavanter que, això sí, ha anat a remolc de l'etíop Birke Haylom. L'africana, amb un registre de 4:01:47, ha marcat distàncies molt importants des de bon inici i fins i tot s'ha permès el luxe d'afluixar el ritme en els últims metres sense que la seva victòria perillés. La banyolina disputarà demà les semifinals (19:35), en què lluitarà per assolir la proesa de classificar-se per la final.

Canales, a la repesca, i Mechaal no pren la sortida

Menys sort ha tingut el gironí d'arrels hondurenyes Josué Canales en el seu debut als Jocs. Ha acabat cinquè de la seva sèrie dels 800 metres amb un temps de 1:46:48, i malgrat remuntar posicions en els últims metres no ha estat suficient per obtenir directament el pas per les semifinals. Demà tindrà una nova oportunitat en la repesca (12:00 h.). Per la seva banda, el palamosí Adel Mechaal no ha pres la sortida en la sèrie dels 5.000 metres i s'acomiada així de la cita olímpica.