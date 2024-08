Final cruel de Jocs per Guerrero i Canales

Ho van tenir a tocar amb una gran remuntada en els últims metres, però no era el seu dia. A la banyolina Esther Guerrero i al gironí Josué Canales els hi va faltar creuar unes centèsimes abans línia de meta per ser a la final dels 1.500 metres i la semifinal dels 800 metres respectivament.

Guerrero ho tenia gairebé tot perdut abans de l’última recta de meta, però la seva lluita gairebé li dóna una gran alegria. Amb una marca de 4:01.90, per sota de les que va fer en la ronda anterior, va protagonitzar una aferrissada lluita per la sisena plaça amb la segoviana Agueda Marques, que es va acabar emportant el premi per només quatre centèsimes. L’altra atleta de la delegació espanyola que lluitava per un lloc en la final en l’altra sèrie, Marta Pérez, es va quedar fora quedant vuitena amb un temps de 3:57.75. Africans, anglesos i americans monopolitzaran la final.

Per la seva banda, Josué Canales es va quedar fora per només vuit centèsimes en els seus primers Jocs Olímpics. El debutant va ser el quart de la seva sèrie amb un temps d’1:44.65, mentre que el tall de la classificació el va marcar el noruec Tobias Gronstad, que va quedar just davant seu amb una marca d’1:44:57.

En aquesta repesca només es classificava el guanyador de cada una de les quatre sèries i el segon i tercer millors entre totes les sèries. Es dóna la circumstància que els tres atletes que van obtenir el bitllet per les semifinals són tots de la sèrie de Canales, en la qual es van registrar les millors marques. Els altres dos classificats són l’americà Brandon Miller i l’algerià Ali Gouaned Mohamed.