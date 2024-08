Josué Canales, fora de les semifinals dels 800 metres per vuit centèssimes

El gironí Josué Canales ha fregat la classificació per les semifinals dels 800 metres però s'ha quedat fora per només vuit centèssimes en els seus primers Jocs Olímpics. El debutant ha estat el quart de la seva sèrie amb un temps d'1:44.65, mentre que el tall de la classificació l'ha marcat el noruec Tobias Gronstad, que ha quedat just davant seu amb una marca d'1:44:57.

En aquesta repesca només es classificava el guanyador de cada una de les quatre sèries i el segon i tercer millors entre totes les sèries. Es dóna la circumstància que els tres atletes que han obtingut el bitllet per les semifinals són tots de la sèrie de Canales, en la qual s'han registrat les millors marques. Els altres dos classificats són l'americà Brandon Miller i l'algerià Ali Gouaned Mohamed.

L'altre corredor de la delegació espanyola que disputava la prova, el gallec Adrián Ben, ha estat segon de la seva sèrie amb un temps d'1:45:37, però el major nivell de la sèrie de Canales també l'ha deixat fora.