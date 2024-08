L'Espanya de Jordi Ribera guanya el bronze contra Eslovènia

Com mana la tradició, Espanya ha guanyat per cinquena vegada la lluita pel bronze en uns Jocs Olímpics després d'un duel elèctric contra Eslovènia (23-22) que permet a la delegació espanyola sumar-ne 18 a París 2024 i superar per una medalla el botí aconseguit en Riu 2016 i a Tòquio 2020.

La manera com l'equip s'ha aixecat després de la dramàtica derrota a semifinals davant Alemanya i el rendiment col·lectiu en un altre duel de màxima exigència dignifiquen l'handbol amb menció especial per al treball del millor estrateg de les banquetes, el gironí Jordi Ribera.

L'horari del partit va ser l'enèsima falta de respecte del Comitè Olímpic Internacional (amb la connivència de la Federació Internacional d'Handbol) a uns esportistes que ha maltractat a la Vila Olímpica amb condicions que no es donen ni en un 'bed and breakfast' d'aquests londinencs per a motxillers. Jugar-se el bronze olímpic a les nou del matí i a més a Lille és un insult. Punt.

Aleix Gómez durant el partit / ALEX PLAVEVSKI / EFE

Tot i això, el més gran de l'esport són els aficionats i els jugadors. L'espectacle a la pista estava garantit i l'ambient a les grades ha estat espectacular en un Pierre Mauroy 'tallat per la meitat', instal·lació en què juga el Lille els seus partits de la Lliga 1 de futbol. El tren que sortia a les 6.10 hores de París anava ple.

La primera part va ser una successió del que han estat els Hispans en aquests Jocs, un bloc extraordinari amb Pérez de Vargas a gran nivell que pateix a l'atac estàtic quan no pot córrer. I igual que a les semifinals amb Andreas Wolff, el porter eslovè Klemen Ferlin va arribar a estar en un 64% d'encert amb set parades d'11 llançaments.

Aquesta inspiració de l'arquer es va acarnissar especialment amb Ian Tarrafeta i va permetre als balcànics marxar per 4-6 (min. 14) a l'inici de l'exhibició de Blaz Janc, un tresor del Barça. L'entrada de Maqueda, tot força, va liderar la recuperació espanyola amb un Gonzalo notable (7-6, min, 20.10).

Els Hispans van poder trencar el partit amb 10-8 després d'una contra de Dani Fernández, però Janc ho va impedir després de mutar l'extrem dret pel lateral i iniciar una sèrie d'accions positives que va acabar provocant el penal perquè l'exblaugrana Jure Dolenec empatés amb el temps complet. 12-12 i el bronze molt obert.

Gonzalo Pérez de VArgas va tornar a ser clau al partit / Aaron Favila / AP

Espanya només va concedir un gol en set minuts llargs i dos golassos d'Abel Serdio van suposar un 15-13 més atac que es va encarregar de frenar el pistoler Aleks Vlah després d'un 0/4 inicial per tornar a empatar (15-15, min. 40) i 17-17 després del quart penal sense error anotat per Dolenec (min. 45).

Aquest 'no matar' els rivals s'ha traduït en males notícies i Tilen Kodrin ha signat a la contra el 19-20 a 8:50 del final, cosa que no passava des del 5-6. L'equilibri marcava el partit i a 3:56 Jordi Ribera ha demanat temps amb possessió i 21-21 al marcador.

Al golàs de Serdio l'han seguit dos minuts clars a Sánchez-Migallón en una genialitat de Janc i un gest d'atracament arbitral per a enrojolar l'handbol mundial. Un penal no xiulat sobre Aleix Gómez que l'ha lesionat i que hauria d'haver portat exclusió afegida i un fora no assenyalat han permès a Eslovènia atacar per empatar. I Gonzalo ha amarrat el bronze amb una gran aturada (23-22). La celebració ha estat històrica. Contra tot i contra tots.