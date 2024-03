El terra es converteix en lava de cop. Juraràs que t’has colat en un videojoc dels vuitanta, a l’estil ¡Rompe Ralph! Hi ha llumetes dringadisses, missions vintage i un clon d’EVA (l’amiga robòtica de Wall-E) que et dona instruccions des d’una pantalla. És com jugar a les maquinetes, però amb suors de gimnàs. Només et falta el pitet i el bigoti per sentir-te Super Mario. Ara ets tu qui ha de córrer, saltar, disparar, esquivar. Deixes anar més adrenalina que Ayuso menjant fruita.

Aquesta és La Lanzadera Spark81 (carrer de Llobregat, 4B). Fa tot just mes i mig que es va estrenar a Terrassa i ja circula per TikTok amb estatus de «gran pla» per posturejar. Carnassa fresca per a les xarxes. «Arcades immersius», en diuen. Són desafiaments digitals amb esforç fitnes. «És com anar a jugar a una màquina recreativa –comparen els seus creadors–, però en comptes de jugar amb botonets, et fiques dins».

És l’oci que s’imposa des de fa anys a Barcelona. Tot és immersiu: exposicions (Centre d’Art Amatller i Ideal), sopars (Le Petit Chef a Terrum), experiències (Ikono), fins a concerts. Cultura envoltant en 360º. Ara també en format arcade.

Això de colar-se en un videojoc no és nou. Fa anys que s’ho van inventar els canadencs. Ja s’ha estès per una vintena de locals al Canadà i els EUA. Allà en diuen Activate Games. Tenen una infinitat de jocs digitals interactius: des de terres lluminosos sobre els quals rondar fins a murs per escalar o làsers que esquivar a l’estil Missió: Impossible. Ja acumulen gairebé 250.000 seguidors a Instagram. Molts usuaris, de fet, els han substituït pel gimnàs, va assegurar a la Fox un dels mànagers.

El primer d’Espanya es va instal·lar fa un any a Gijón. La Lanzadera de Terrassa acaba d’obrir tres sales de cop i ja n’està preparant tres més. «Espai d’acció arcade», resumeix a la seva web. Ho és. Una hora de maquinetes i acabes suant més que Ábalos després de l’escàndol de les mascaretes. Comences a la «sala de botons», entre botons de colors que semblen trets d’una nau espacial. A la «sala de dianes» cal llançar pilotetes amb més tenacitat que Karate Kid al donar cera i polir cera. La més viral és l’última, la dels mosaics: el terra lluminós inclou guerres de colors i travessies entre lava. Vas canviant de joc i nivell, com en els arcades. Són 20 minuts per sala. Hauria de convalidar 2 hores de gym.

«Estem fent un concepte una miqueta diferent», apunta Ricardo Infantes, un dels desenvolupadors. ¿El seu objectiu? «Crear un producte addictiu –respon–, que la gent s’enganxi a jugar». Ricardo és un dels socis de The City Escape Room. En aquesta miniciutat amagada en una nau industrial de Terrasa et pots trobar fins a un barco.

El misteri no els va durar ni una setmana. És el secret a crits de La Taberna, un nou escape room amb espectacularitat de parc temàtic. Tres mesos després d’obrir ja estava al top 10 mundial. És la 9è millor sala del món, segons els Oscars dels escape rooms, els premis Terpeca.

¿On està escrit que no puguem permetre’ns un caprici de tant en tant? Si hi ha gent que es gasta 200 euros en unes sabatilles, ¿per què no pots tu deixar-te els diners en un menú degustació? A més, l’argument que aquests menús són molt cars no se sosté. Aquest format ja es presenta a Barcelona en moltes formes i preus. Per a totes les butxaques i necessitats. En els següents restaurants trobaràs menús degustació de qualitat contrastada i a preus variats, entre els 47 i els 162 euros. No fa falta que facis res: tan sols asseu-te i espera que comenci la desfilada.

1. Ocasió assenyalada Delta no te’n lliures

El producte del delta de l’Ebre com a arma de seducció. El nou menú degustació del restaurant Xerta (Còrsega, 289) és un relat amb principi, nus i desenllaç, ambientat a la regió esmentada. Cuina sofisticada amb història, plats que et fan viatjar a la regió amb tècniques d’alta cuina. Els entrants, per exemple, responen a les festes tradicionals de les terres de l’Ebre i arriben en una musclera. L’arròs d’ortigues amb anguila fumada surt d’una barraca típica de la zona. Espècies invasores com el cranc blau es converteixen en delicats canelons. La tonyina marinada amb llobarro fumat i caviar o les espardenyes amb cocotxes al pil-pil són alguns dels cims d’un menú equilibrat, didàctic i gratificant, que mereix un maridatge a l’altura. El magnífic servei de sala s’encarregarà que tornis del Delta a Barcelona sense una rascada. Hi ha un menú degustació a 105 euros i un altre en mode homenatge a 162 euros: per a cites importants.

2. Gust de França Pagant els plats trencats

En aquest nou restaurant d’inspiració francesa i bronzejat mediterrani han decidit transitar l’excel·lència i el rigor en temps de flipats de la fusió, una aposta en ferm per una cuina seriosa, amb bons fonaments i esclats coherents d’autoria. El menú experiència d’Âme (Londres, 91) és delicat, agradable, carrega amb moltes hores de proves i fogons encesos, i es mou de França a Catalunya més ràpid que el Talgo. L’ànec de gla madurat –la joia de la casa– és un estira-i-arronsa de sabor i textura del qual surts extasiat. Impressionants la truita pirinenca amb beurre blanc, l’arròs del delta de l’Ebre amb confit d’ànec, i el maitake del Montseny amb anacards i foie. Per 75 euros, menges com el rei en persona de França.

3. Memòries del Japó Sentit i sensibilitat

Podria parlar del menú degustació de Suto, però amb l’estrella Michelin que li ha caigut, no ha de ser gens fàcil trobar lloc. Jugant gairebé a la mateixa lliga, està Soluna (Casanova, 157), un restaurant d’alta cuina nipona amb tocs mediterranis en el qual resulta més fàcil reservar. En aquest espai liderat pel xef Teppei Nii només se serveixen menús degustació de diferents rangs: 62 euros el més barat, 98 euros el més car. Suggereixo que et llancis en doble tirabuixó a les aigües del menú festival, el mostrari complet del que és capaç Teppei, un artesà que no toca, acaricia el producte. La pizza japonesa amb cocotxes és un dels seus èxits més sorprenents. També el temaki de gamba vermella ‘do it yourself’, el sashimi o el wagyu A5 que sembla mantega celestial… Un dels millors restaurants de Barcelona.

4. Plats rodons El preu just

No em canso de recomanar el menú degustació d’Imprevisto (Bailen, 104). Pocs hi rivalitzen en termes de relació qualitat-preu. És un dels més honestos i agraïts que he provat. No té plats de farcit, tot compta. Cuina reconeixible, de temporada, de producte, sí, però amb girs de qualitat i creativitat que li donen molta vida a tot el que arriba a la taula. Per 47 euros, tens un menú de set passos. Per 65 euros, el menú se’n va als 10 passos. I tots dos estan sempre subjectes al millor producte disponible, canvien amb facilitat, però no s’obliden de clàssics com l’steak tàrtar de la casa, dels millors de BCN.

5. Tàrtars a cabaços Palau del cru

La cuina de Pedro Silva se sosté en els crus, el nom del local no va de farol; és sorprenent la capacitat d’aquest cuiner per innovar i treure-li tot el suc als tàrtars de carn, peix i marisc. El menú degustació de La Tartarería (Muntaner, 26) és una festa en cru amb alguna sorpresa, com la presa ibèrica a la brasa. Hi ha dos formats: clàssic i experiència, a 60 i 75 euros respectivament. Em va agradar molt el tàrtar de vieira amb escabetx de pastanagues. Em van encantar el brioix amb tàrtar de gamba, el biquini de tàrtar de vedella trufat, i el tàrtar de llobarro amb figures i salsa cítrica. Com cantava Rosario Flores: «Oh, sabor, sabor».

6. Esplendor al Gòtic Alta vella cuina

Cuina d’autor en majúscules. A L’Antiquari Gastronòmic (plaça del Rei, 1), el xef Yordi Martínez conjuga tradició i autoria en un menú degustació que canvia cada mes, una seqüència de 10 passos que costa uns ajustadíssims 55 euros.

En aquest espai, s’utilitzen tècniques d’alta cuina per honrar la cuina de sempre. Em torna boig el Sulfurós i Madurat, amb ous de guatlla a baixa temperatura confitats en greix de mitjana, espuma de coliflor, tàrtar de mitjana madurada i unes curioses làmines cruixents de mitjana seca. I atenció al caneló de maigret d’ànec que Yordi manté sempre fix als seus menús per honrar la memòria de la seva àvia. No tinc cap dubte que estaria orgullosa d’ell.

7. Fusió de qualitat Taberna gurmet

El Japó, França i Catalunya conviuen com un trio feliç als menús degustació de Kamikaze (Rosselló, 197), un restaurant que et desarma amb una fusió intel·ligent de cuines en les quals destaquen tres eixos: producte, salses i creativitat. Pots recórrer els millors moments de la carta en un menú curt a 70 euros i un altre llarg a 90 euros. La sípia wakame, la falsa tòfona, el nigiri de vaca vella o el marmitako de la casa s’enganxaran al teu record com un xiclet.

8. Menús complets Arrossos galàctics

El preu del seu menú ja no és la ganga de fa uns anys, però continua sent una de les propostes més raonables de Barcelona: Cruix (Entença, 57). Que per 58 euros et puguis empènyer deu passades, arròs inclòs, em sembla una bogeria. Més encara quan la qualitat de les tapes d’autor de la casa és tan elevada. I és que abans d’engolir alguns dels seus famosos arrossos, dels més fins, que servidor ha tastat et cau del cel un xurro de peix amb espuma d’allioli o un empedrat de cocotxes estratosfèric. Si demanes el Grand Cruix (82 euros), millor que dejunis abans.