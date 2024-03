Ciència i educació, a debat

Investigació científica i comunitat educativa es donen la mà un any més en la conferència internacional d’aprenentatge STEAMConf Barcelona 2024, que ja arriba a la seva 9a edició amb una novetat principal: el seu trasllat a una nova seu, al voltant del parc de la Ciutadella, en el marc de La Ciutadella del Coneixement. L’esdeveniment, que comptarà amb experts internacionals i locals que impartiran xerrades i tallers, se celebrarà els dies 18, 19 i 20 d’abril. Les inscripcions ja estan obertes a la web steamconf.com però alerta, fins al 20 de març hi ha descompte.

Aquesta edició de la Conferència posa èmfasi en la interacció i l’experiència entre una xarxa creixent de centres educatius compromesos amb la transformació educativa, i la ciència i la tecnologia d’avantguarda. Es donaran cita a STEAMConf Barcelona professors, experts i centres transformadors dels entorns educatius propis i forans amb un propòsit comú: acostar l’aula al món real i a la investigació de solucions a nous reptes, a més d’activar el compromís intergeneracional entre els adults d’avui i els de demà.

STEAM Conf Barcelona se celebrarà en diverses seus: el Campus UPF de la Ciutadella, l’Espai Vela, la Facultat de Nàutica de la UPC, la Fundació Pasqual Maragall i el ja citat parc de la Ciutadella. El programa comptarà amb 12 sessions immersives, 24 tallers, 12 experiències locals i 13 sessions dirigides a estudiants. La Conferència s’inaugurarà amb una conversa de Rochelle Gutiérrez, professora d’educació matemàtica de la Universitat d’Illinois (EUA) sobre com rehumanitzar les matemàtiques.

STEAMConf 2024 està organitzada per la Fundació Ciència en Societat, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) i el Programa STEAM de l’Institut Angeleta Ferrer de Barcelona, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, a través del Departament de Ciència i Universitats, i la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Educació i el Departament de Recerca i Universitats.

Conferència d’A. Jaar

L’artista Alfredo Jaar imparteix la conferència És difícil en el marc de l’exposició Per què la guerra? del Born CCM. Es planteja la complicada relació entre ètica i estètica, entre política i poder. Serà dilluns 18 de març a les 18.30 h. (elbornculturaimemoria.barcelona.cat).

Una de las preguntas-anuncio de Alfredo Jaar en la línea 3 del metro. / ep

‘Temporals’

En el marc del programa Temporals de projectes d’art contemporani als barris, el CC Cotxeres de Sants acull l’exposició Fem festa (fins al 27 d’abril) i el CC Guinardó la mostra El cel les estrelles (fins al 6 d’abril) (barcelona.cat/centrescivics).

Discriminació racial

El dimecres 20 de març, la vigília del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Discriminació Racial, l’Ajuntament celebrarà al Saló de Cent l’acte ¿Com construïm una ciutat antiracista? (barcelona.cat/oficina-no-discriminacio).

El Poble-Sec celebra Santa Madrona

i només el Poble-Sec homenatja aquesta santa amb les festes del barri, que aquest any se celebren del divendres 15 al diumenge 17 amb un extens programa (barcelona.cat/culturapopular).

Les festes arrenquen aquest divendres amb la tradiconal eucaristia i aperitiu a l’església de Santa Madrona (18.30 h). Ja el dissabte 16, la plaça de Santa Madrona acollirà un espectacle d’animació (11 h), xocolatada infantil (12 h) i una demostració de taitxí (10 h); al carrer Mata amb Piquer, s’ha organitzat una paella popular (14 h) i un bingo musical (16 h).

El diumenge 17 està prevista una visita guiada al Refugi 307 (10 h) i la plaça Santa Madrona acollirà la Diada Castellera (12 h). La tradicional romeria a la minúscula ermita de Santa Madrona se celebrarà més tard, el 21 d’abril; ja veurem si arriba l’anhelada pluja.

Fiestas de Santa Madrona en el Raval (Barcelona) / Ajuntament de Barcelona

Música Z

Últims dies del cicle Música Z que acosta els estudiants de música de la ciutat als centres cívics. Aquest divendres amb Muleres (CC Trias i Peitx), Whitedemon (CC Can Verdaguer) i Athrodeel (CC Trinitat Vella). Entrada gratuïta (barcelona.cat/centrescivics).