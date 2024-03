El cementiri d’Olius, una herència del modernisme

El municipi d’Olius, situat a la comarca del Solsonès, acull un preuat cementiri d’estil modernista. El conjunt va ser dissenyat per l’arquitecte Bernardí Martorell, un deixeble del conegut Antoni Gaudí, les influències del qual es poden percebre clarament en alguns elements de l’estructura, com les agulles, que presenten creus a la part superior, i les escultures figuratives. A l’interior del recinte també es pot visitar una petita capella que, com els elements esmentats anteriorment, també està feta a partir de pedra picada. Se sol dir que aquest espai és un punt de trobada simbòlic entre la vida i la mort, ja que alguns elements com les pedres caigudes evoquen la mort, mentre que les alzines que envolten el cementiri evoquen la vida.

El recinte s’inscriu en el seu entorn amb una planta irregular que està adaptada al terreny que hi havia anteriorment i aprofita algunes de les pedres que hi havia allà per fer espais sepulcrals, amb la qual cosa, la majoria de les tombes estan excavades a les mateixes roques. La seva façana forma un arc en punta i al centre llueix una majestuosa creu de pedra. Els elements més característics i que més predominen al lloc són les mateixes creus cristianes i les escultures que coronen moltes de les estructures.

El conjunt arquitectònic va ser construït l’any 1916 i es troba al costat de l’església de Sant Esteve. De fet, l’arquitecte va triar aquest espai perquè, quan se li va encomanar la construcció del cementiri, es va posar a l’església i des d’allà va veure un conjunt de pedres al lloc exacte on actualment s’assenta la construcció. D’aquesta manera, es va disposar a prendre mesures i va començar a portar a terme el projecte.

D’altra banda, l’església de Sant Esteve és un exemplar romànic llombard que va ser consagrada el 1079 i està situada a pocs metres del cementiri d’Olius. La construcció consta d’una sola nau coberta amb una volta de canó i el campanar, de planta quadrada, presenta fins a quatre finestres en arc de mig punt. La seva cripta rectangular amb sis columnes que s’obren en forma de palmera ha atorgat gran popularitat a Olius per ser un exemplar ben reconegut dins de l’art romànic a escala mundial.