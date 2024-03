Les passions, més que un clàssic de Setmana Santa

Dies de passió. De representació de La passió. La temporada per veure aquests particulars textos teatrals se situa a l’entorn de Setmana Santa. La vida de Jesús contada de manera didàctica per explicar-la al poble i la transformació del guió segons històriques adaptacions que s’han anat representant a escala local. Olesa de Montserrat, Esparreguera (Baix Llobregat) i Cervera (Segarra) se n’emporten la palma. Tot i que no són úniques, aquests són els grups teatrals que han aconseguit mantenir la tradició amb espectacles de gran format i que malgrat estar representats per actors amateurs tenen clar caràcter de professionalitat. Any rere any es representa La passió de..., perquè l’escenificació ha arrelat entre desenes de veïns d’aquestes poblacions i la cita és anual, ineludible, amb assajos i representacions en dies festius marcats al calendari de cada casa. Algun Jesús s’ha de quedar sense poder anar a la calçotada de rigor amb els amics. Poden ser obligacions incompatibles.

Les representacions de La passió van més enllà del relat d’una història compartida entre actors i públic, del qual es coneixen les escenes i el desenllaç final. No hi pot haver espòiler, en aquest cas. Se cita l’espectador per mostrar un espectacle, amb grans espais escenogràfics, amb un vestuari enriquit i renovat any a any, de gran vistositat, i amb actuacions d’un elevat nivell interpretatiu.

A Olesa, La passió es representa demà dissabte (a les 18 h) i el Divendres Sant, a les 11 del matí. Durant el mes d’abril, hi ha funcions cada cap de setmana i es pot consultar a la web lapassio.cat. El preu de l’entrada és de 22 euros, amb descomptes per a gent gran i per a nens.

En el cas de La passió d’Esparreguera es representa en dos formats: el tradicional, amb sessió de matí i tarda. Es pot veure el dia 24 de març i el dia 29 del mateix mes Però també hi ha una funció amb un format més convencional (2 hores i 30 minuts d’espectacle). Hi ha funcions previstes cada cap de setmana d’abril fins a l’1 de maig. Es pot consultar a la web lapassio.net. El preu és de 20 euros, amb descomptes segons l’edat.

En el cas de La passió de Cervera, hi haurà representacions en sessions de tarda (16 h - 19.30 h) el 23 i 29 de març, i el 6, 13 i 20 d’abril. El preu és de 23 euros, i també hi ha descomptes segons les edats.