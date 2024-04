¿On es va rodar ‘L’Acadèmia’, la nova sèrie sobre futbol juvenil de 3Cat i Prime Video?

TV3 i 3Cat van estrenar dilluns (i Prime Video ho va fer dimarts, dia 2) L’Acadèmia, drama esportiu molt efectiu sobre el centre de formació d’un equip de futbol imaginari, el centenari Apolo FC; o, en altres paraules, sobre la Masia del Barça. Aquest entorn de superació i sacrifici és una olla de pressió en la qual bullen assumptes de gènere, raça i identitat sexual. El capità de l’equip masculí, l’Adrián (Marc Soler), fill de l’exestrella de l’equip Tomás (Diego Martín), oculta la seva homosexualitat mentre flirteja amb la capitana de l’equip femení, la Lara (Rita González), que també ha despertat l’interès del nouvingut Jairo (Ton Vieira), jove prodigiós però "disruptiu, violent, masclista", en definició de la psicòloga Toni (Bárbara Goenaga). Intenta veure’n només un capítol i no voler saber més d’aquests jugadors, els seus col·legues o els seus supervisors: és impossible.

Un lloc on somiar (i patir)

L’Acadèmia és el projecte de més envergadura de què s’ha encarregat Paula Espuny com a directora d’art. Quan, segons ens confessa, es plantejava passar al dibuix conceptual de decorats "per intentar portar un ritme més tranquil", va decidir acceptar aquest repte de "crear un equip d’elit des de zero".

Després de fer una conscienciosa tria, es va decidir situar la base titular al Campus La Mola de Terrassa, segons la seva web oficial "un lloc d’inspiració per a les reunions de negocis creatives", amb 185 habitacions i 22 sales de seminaris. Segons Espuny, "va requerir la intervenció necessària per fer creïble que joves aspirants a jugadors d’elit es deixessin la pell per entrar-hi"; havia de ser "un lloc aspiracional", però també amb un punt militar i opressiu.

El procés va requerir "la construcció de les estructures dels llits d’alguns jugadors; la instal·lació d’una gran superfície de formigó fictici a l’entrada per cobrir un mural acolorit, o generar tota la imatge gràfica corporativa de l’equip, estudiant l’aplicació a cada estança". Els espais es van redistribuir i van decorar perquè el conjunt "semblés dissenyat per ser una acadèmia d’alt rendiment".

D’altra banda, les escenes de gimnàs i les proves mèdiques del Jairo es van rodar al Tecnocampus de Mataró; i va ser a l’estadi del Badalona on es van recrear els vestidors de l’estadi juvenil de l’Apolo FC i dels camps d’entrenament. A la sèrie veiem, a més, els camps de l’Espanyol (així com la Ciutat Esportiva Dani Jarque) i l’Europa FC, aquest últim "amb tanta solera i caràcter que requereix molt poca intervenció".

Xoc de classes (i cases)

Els ambients domèstics serveixen per recordar els contrastats extractes socials. La casa de la família de l’Adrián, situada a Sant Andreu de Llavaneras, és una habitual en rodatges sobre gent acabalada; en l’extrem oposat hi hauria la casa del Jairo al Carmel. L’institut d’aquest, al mateix barri, és en realitat l’escola Virolai, que també comptava amb la pista d’asfalt on l’entrenador Willy (excel·lent Marc Martínez) descobreix aquest diamant en brut: "Oferia una magnífica panoràmica de Barcelona i, a més, tenia contacte visual directe amb la casa del Willy, encara que fos inapreciable a la pantalla".