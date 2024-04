Un referent del llegat prehistòric català

Una formació geològica habitada des de la prehistòria. Les coves del Toll constitueixen un dels referents més importants de la prehistòria, no només del Moianès, sinó de tot Catalunya. Es troben situades sobre el torrent Mal, al terme de Moià, amb un bon accés per la carretera de Vic, per mitjà d’una pista asfaltada que porta fins a la seva entrada principal. El complex de les coves del Toll l’integren un conjunt de cavernes, entre les quals destaca la cova del Toll, que té forma d’una gran T amb dues sortides i amb un recorregut de gairebé dos quilòmetres, dels quals 158 metres són visitables.

Part del seu interior es va omplir de sediments, arrossegats pel torrent, que es barregen amb les restes dels animals i dels homes que han viscut al seu interior durant els últims 100.000 anys. Des del seu descobriment el 1948, i encara ara, es porten a terme campanyes d’excavació arqueològica que han posat de manifest un important llegat antropològic i paleontològic. Els materials trobats estan exposats al Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià, situat a la Casa Museu Rafael Casanova.

Aquesta cova prehistòrica es divideix en dos sectors. D’una banda, la galeria sud (108 metres), zona que va ser ocupada per l’home prehistòric. De l’altra, la galeria est (80,55 metres), que continua vorejant o travessant un curs fluvial d’aigua freda i cristal·lina. La cova del Toll és una de les coves d’Europa més rica en fauna del quaternari. Restes de focs i uns quants sílexs ens demostren la presència humana de l’home neandertal durant el paleolític mitjà (entre 100.000 i 40.000 anys d’antiguitat) a la comarca del Moianès.

Les troballes a les coves prehistòriques relatives a l’epipaleolític, al neolític i a l’edat de bronze permeten veure com l’home anava fent camí per la història. Relacionat amb les troballes de la cova del Toll, tenim un exemple molt interessant: aquell individu masculí i robust, no gaire alt, de tipus alpí, del qual s’ha trobat l’enterrament i que s’acompanya d’un fermall metàl·lic d’origen centreeuropeu. Les coves estan integrades dins de l’anomenat Parc de la Prehistòria. Es tracta d’un bonic passeig entre els boscos presidits per arbres predominants a la zona, com l’alzina i el roure. Durant el recorregut trobem recreacions que il·lustren aspectes de la prehistòria. És un passeig tranquil que permet descobrir la bellesa de l’entorn de la cova i que complementa a la perfecció la visita.