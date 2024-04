Berga treu les tendències de moda al carrer demà

Més de vint establiments de roba, complements i estètica participaran a Berga Moda, una nova fira organitzada per l’associació Berga Comercial amb l’objectiu de donar a conèixer les noves tendències de la temporada de primavera i estiu.

Tindrà lloc demà, dissabte, de les 5 de la tarda a les 11 de la nit al parc de les Aubes de Berga, al final del passeig de la Pau. Es tracta d’un parc on normalment no se celebren esdeveniments, però que pot ser molt atractiu per al públic, segons els organitzadors de la fira. L’espai proporcionarà un circuit circular que permetrà als assistents moure’s per tots les parades.

El públic podrà conèixer les noves col·leccions i tendències de vestir i no només això, també disfrutar de la música de dj que amenitzaran la jornada, prendre alguna cosa en les food trucks, tastar formatges o assaborir un còctel. La jornada pretén potenciar el sector de la moda, que "potser no té prou visibilitat", segons Jordina Serrano, presidenta de Berga Comercial. Creu que "és molt necessària una fira del sector de la moda i dels complements".

Fins al moment, Berga Comercial apostava per la campanya Berga Moda amb promocions i sortejos i ara vol anar més enllà amb parades al carrer. Un nou format que aplaudeix la regidora de Promoció Econòmica de Berga, Ermínia Altarriba: "Des de l’ajuntament estem molt contents que la gent de la ciutat faci coses noves. Del sector del comerç, serà la primera fira de l’any i és positiu. Volem una ciutat on passin coses que reforcin l’activitat comercial". Segons Ermínia Altarriba, "les fires són apostes de futur i tenen molta visibilitat" i en el cas de Berga Moda "suposa esforç logístic per condicionar un espai que mai ha acollit fires i que pot funcionar molt bé".

Berga Moda serà la primera d’una desena de fires que es faran a Berga durant l’any. El cap de setmana vinent, últim d’abril, se celebrarà la Mostra de Formatges, i el següent, la multisectorial Fira de Maig.

Sorteig de 500 euros

Demà, durant tot el dia, els establiments de moda, complements i estètica de Berga Comercial recolliran els tiquets de compra dels clients per esquivar dos premis de 250 euros per gastar en aquestes botigues.