«Volia veure com el Reial Madrid perdia la final de la Champions, però en tots els bars la guanyava» | El Mundo Today

Entrepà de calamars

Déu n’hi do com et mira la gent quan demanes un entrepà de calamars a Barcelona. A veure, ficar calamars entre pans no és un invent madrileny; és més, a Madrid no hi ha calamars, ni mar. Tots a Barcelona hauríem d’assumir que els entrepans de calamars són molt bons perquè el pa i els calamars són molt bons i de deixar de privar-nos d’aquesta delícia per por de semblar madrilenys.