«Em van fer fora del Liceu per cantar les cançons com si fos un karaoke»

Gran Teatre del Liceu

Pretenen tenir molta classe amb els seus sostres daurats i les seves alfombres a terra, però després resulta que són uns veritables impresentables. Vaig anar a veure l’òpera War Requiem i em van fer fora enmig de la funció per cantar les cançons. No sé, si no volen que cantis doncs que no et posin la lletra al davant com si fos un karaoke. A més, sé que molts dels aplaudiments que es van sentir estaven dirigits a mi.