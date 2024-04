El Mundo Today descobreix 127 mirades d'indiferència en l'ètnia 'peatgista'

PEATGE DE MARTORELL

«Catalunya en estat pur»

★★★★

No gaire lluny de Barcelona trobem Martorell, llar de l’ètnia peatgista. Situat a 30 minuts de la capital, i sense accés a peu (només en vehicle a motor), aquesta comunitat viu en cabanyes de vidre d’un metre quadrat. És una tribu molt tancada que ha perdut el do de la paraula. Per més que el turista els digui «gràcies» o «bona nit», ells respondran amb una de les seves 127 mirades diferents de mostrar indiferència. Recomano anar-hi en hora punta per viure l’experiència completa, i escoltar el bell so dels clàxons.

JEREMÍAS CUCUFAT

MERCAT DE SANTA ÀGATA

«Un viatge ‘vintage’ per la Barcelona del 2015»

★★★★★

Si t’agrada el vintage però no gaire, aquest és el teu lloc: hi ha centenars de paradetes amb articles del 2015 que et pensaves que ja no existien. Pots comprar samarretes amb el lema «OLA KASE». Recomano visitar la parada de Carlos Sánchez, que afirma que és cosí de l’exlíder socialista Pedro Sánchez: els seus clauers de «Pedro Presidente» són un pèl cars (230 euros), però no es tornaran a fabricar mai.

MERCHE CASAS

TENIR FILLS

«Molta emoció però no compensa»

★

Fa uns mesos vaig adquirir l’experiència «parenting». No estava passant un bon moment amb la meva parella, i tothom ens va recomanar tenir un fill per afegir una mica de romanticisme i compromís a la relació. Les condicions del contracte no deien res de netejar caques humanes ni de l’anul·lació automàtica d’altres serveis contractats, com «divertir-se» o «tenir vida pròpia». No existeix (o jo no l’he trobat) l’opció «No molestar» i estàs obligat a alimentar el nadó a qualsevol hora de la matinada. Quan hagin passat els 25 anys de permanència m’esborro.

GERARD BARRUFET

BRASERIA LOS CUÑADOS

«La decadència de les estrelles Michelin»

★★

Si bé un cartell escrit amb boli anuncia a l’entrada que Los Cuñados té cinc estrelles Michelin, aquest res-taurant no compleix amb els estàndards de la prestigiosa guia. Les seves patates fregides esferificades semblen patates fregides de tota la vida. En canvi, la reducció de bistec sí que compleix la promesa. Les fotos de famosos que adornen la paret semblen fetes amb Photoshop. M’estranya que Gandhi, Joan Carles I o Jesucrist hagin sopat alguna vegada aquí.

TANIA CASTELLS

MONTJUÏC

«La muntanya màgica del plaer»

★★★★

(Traducció automàtica) Jo vaig de Montjuïc per a l’observació del poble amb perspectiva d’ocell. La

sorpresa de quantitat de zones verdes. L’estudi botànica és la passió meva, així que l’atenció va a un grup d’arbustos familiars de vaccinium myrtillus. La flexió de cames per a millor observació i la interrupció

d’ós amb roba de cuir. Es dirigeix amb «¿vols pollón?». Jo entenc «¿ets John?». La resposta és positiva, i ós de cuir em besa amb fruïció. El córrer espaordit em porta a zona boscosa. Dos cavallers dinen l’un de l’altre. L’amabilitat d’oferir, i jo acceptar per educació. Ara sóc feliç i plantejar dubtes seriosos sobre els meus gustos.

JOHN WALSH