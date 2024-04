El Mundo Today | «Van posar heli al meu ‘bubble tea’ i se’n va anar volant»

Feia temps que volia beure un ‘bubble tea’, així que l’altre dia vaig anar a un local a demanar-ne un, però li van posar tant heli a les bombolles que, tot just sortir al carrer, el got va començar a elevar-se i, en una badada, se’m va escapar de la mà i es va acabar perdent en la immensitat del cel. Vaig mirar de seguir-lo, però es va anar allunyant cada vegada més i més. Imagino que ara ja estarà a la seva Xina natal.

Halloween

En aquest Halloween primer em vaig disfressar de persona que veu moltes pel·lícules nord-americanes i que vol imitar els seus personatges favorits. En segon lloc em vaig disfressar de persona avorrida i rondinaire que critica que la gent es diverteixi com vulgui. I finalment em vaig disfressar de persona que fingeix que sempre ha celebrat Halloween com si no fos una festa imposada pel capitalisme i la conquesta cultural.