El Mundo Today | «El meu dentista em va treure el queixal del seny, però quan jo vaig intentar treure-li el seu es va posar fet una fera»

Clínica Dental Ramon Dels pitjors tractes que he rebut. En Ramon em va treure el queixal del seny. Va estar gairebé una hora fent força per arrencar-me’l. Un cop me l’havia tret, jo vaig agafar les tenalles i vaig intentar treure-li el seu, però ell s’hi va negar. Davant la meva insistència, el dentista es va començar a posar a la defensiva i va acabar comportant-se com un autèntic pirat. Sembla que no entén això d’ull per ull dent per dent.

La música alta El volum de la música de Barcelona se’ns està escapant totalment de les mans. Una cosa és que a l’Apolo o al Bershka la música estigui alta, però és que ara és alta fins i tot als restaurants. Hi ha un acordionista al metro amb el volum tan alt que se sent des del carrer. Per no parlar d’aquesta gent que va amb auriculars i tot i així podem sentir-ho tot. Almenys algunes cançons estan bé.

No embrutar un lavabo públic Molta gent ni s’ho imagina, però anar a un lavabo públic i no embrutar-lo és una de les millors experiències que hi ha Barcelona. A més de gratis, és molt fàcil, només has d’utilitzar el lavabo com si fos el de casa teva, el que neteges tu, de manera que així fa més mandra no estirar la cadena, llançar a terra el paper mullat o pixar a terra i esquitxar la tapa. De veritat, molt recomanable.