«Vaig anar a veure un capvespre a la platja de Barcelona però el sol es va pondre darrere meu» | El Mundo Today

L’altre dia vaig anar a la màquina del temps que hi ha al centre comercial per poder viatjar al passat i evitar que Gaudí l’atropellés un tramvia, però al final el vaig atropellar jo amb el DeLorean. El problema és que jo el vaig atropellar anys abans que el tramvia, així que ara la part antiga de la Sagrada Família també és lletgíssima. Espero que els responsables de la màquina del temps paguin pel que han fet.

Posta de sol a la platja

Vergonyós, vaig anar a la platja amb la il·lusió de veure una preciosa posta de sol, amb l’astre rei submergint-se a l’aigua, però a l’arribar allà resulta que a Barcelona el sol es pon per l’interior. Quina cara de tonto se’m va quedar a mi i als 50 turistes a qui vaig cobrar per ensenyar-los un fenomen tan gran, per sort després els vaig estar parlant del meu recent divorci i els vaig entretenir un munt.