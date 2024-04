El Mundo Today | «Acabar de menjar els 12 grans de raïm a urgències, la millor experiència de Barcelona»

De les pitjors experiències que es poden viure. Despertar-te un 1 de gener totalment fresc a les nou del matí i fins i tot sortir a córrer mentre la majoria de la gent acaba la festa o la dorm, és de les coses més horribles que es poden experimentar. Mentre corres, la gent et mira com si estiguessis boig, en part perquè ho estàs, ja que si fossis assenyat hauries sortit a emborratxar-te.

Discutir amb la família

Cada any hi ha més motius i més complexos per discutir amb la família durant les festes. La llei ‘trans’ i el Ministeri d’Igualtat ens han ofert hores d’entreteniment familiar, el problema és que, entre el cava i l’empatx de dolç, és complicat estar a l’altura del debat i un pot acabar perdent davant arguments infantils i ridículs, cosa que és un problema per a tota la societat.