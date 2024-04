«Vaig anar a veure una pel·lícula a la Filmoteca i ara tinc tres carreres i feina d’investigador a la universitat»

La Filmoteca No recordo ni quina pel·lícula era, només sé que vaig anar a la Filmoteca i ara tinc tres carreres i treballo com a investigador a la universitat. Els meus amics juguen a jocs de rol i tenen fills i la meva parella es posa jerseis nadalencs tot l’any. Ha sigut un canvi molt brusc, però estic content perquè ara resulta que visc en un pis de Sant Antoni en lloc de compartir amb cinc estudiants al Clot.

2022 Una cosa que es pot trobar aquests dies a Barcelona és l’any 2022. Hi és per tot arreu, conté 12 mesos, 365 dies i de moment no està gens malament. Per entrar-hi s’han de menjar 12 grans de raïm sense llavor i emborratxar-se com si no hi hagués demà. Després ja ets a dins. Els últims anys han tingut males crítiques, des del 2019 no n’hi ha cap amb bona acollida de públic, però aquest fa bona pinta.

No anar al gimnàs De les millors experiències de Barcelona. No anar al gimnàs no només et fa guanyar una hora i mitja al dia, sinó que també et fa tenir temps per veure sèries mentre menges palmeres de xocolata i sense sentir-te malament perquè, com que pagues el gimnàs, creus que en qualsevol moment et tornaràs a posar en forma. Per no parlar de la tranquil·litat per a les orelles de no escoltar una música tan forta i estrident.