«Vaig anar al Museu d’Història i em vaig contagiar de pesta negra»

Museu d’Història Vaig anar amb tota la bona intenció d’aprendre la nostra història, però als dos dies em vaig començar a trobar malament i a l’anar a l’hospital em van diagnosticar pesta negra. Entenc que un museu d’història no pot esborrar el passat, però haurien de tenir millors protocols de seguretat, perquè ara em trobo malament i he hagut de faltar a la feina. M’agradaria tornar-hi, però em fa por ser conquistat per Napoleó.

Església Neoadventista Powerade Experience Powerade ha patrocinat aquesta branca del cristianisme protestant i ara resulta que Jesucrist va poder caminar deu anys més al desert gràcies al fet que estava més ben hidratat. Ara, un dels seus millors miracles va ser el de convertir l’aigua en Powerade, i el de convertir una derrota en un aprenentatge. En lloc de ressuscitar als tres dies, gràcies a Powerade va ressuscitar als cinc minuts. La millor religió.

Litxi Després d’anys d’investigació, per fi puc assegurar que la millor fruita del món, de la història i probablement mai inventada per l’home és el litxi. Ho sento pomes, mandarines, kiwi groc o el sempre efectiu plàtan, ja tenim un guanyador i és el litxi. El seu sabor és indescriptible, la seva manera de menjar-lo és emocionant, per moments fins i tot èpica. No m’imagino una experiència millor.