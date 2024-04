«Vaig anar a Port Aventura i l’atracció d’esperar una hora i mitja a la cua em va flipar»

La veritat és que em van semblar bastant descafeïnats, cridaven molt, en lloc d’actuar dempeus estaven els dos asseguts, les seves frases tenien molt poques rimes i quan em vaig acostar per escoltar millor es van enfadar i em van dir que els deixés en pau perquè estaven mantenint una conversa privada. No sé quin estil de rap és aquest, però sense cap dubte no és el meu rotllo. Els vaig donar un euro i no el van acceptar.

Rubén

El Rubén s’ha obsessionat amb l’astrologia i no para de tirar-me les cartes. És realment insuportable. És cert que vaig ser jo el que li va demanar que me les tirés, i que ell es va resistir al·legant que no té ni idea d’esoterisme, però cada vegada que li insisteixo perquè em tiri les cartes, al cap d’una hora me les està tirant, com si jo no tingués millors coses per fer. És una persona molt pesada.