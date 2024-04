Paradisos per a golafres a Barcelona: aletes a 50 cèntims, bufets lliures i còctels a 5 euros

El casal d’estiu de les criatures. La dolorosa de la renda anual. La reparació de la Scoopy. No estan les coses per anar regalant els euros. Diuen que Barcelona és cada vegada més cara, però, si busques bé, trobaràs espais amb ofertes, promocions o iniciatives destinades a mantenir amb vida les teves malmeses finances. Autèntiques proves de resistència no aptes per a panxes dèbils. Còctels barats, muntanyes d’aletes, safates monstruoses de pollastre fregit, tacos infinits, onades d’uramakis, tsunamis d’hamburgueses i milaneses, i tot a preus de baixa freqüència. Com deia Vito: "Tinc una oferta que no podràs rebutjar".

1. Tardes boníssimes Còctels i tapes

Liderat per tres socis francesos amb molt sentit de l’humor, Gabatxo (Enric Granados, 115) és un d’aquells bars on les tardes es converteixen en matinades. Advertència: només utilitzen producte català i francès. Pots tastar la seva eficaç cocteleria, els seus Spritz tunejats i els seus vins. Pots fins i tot omplir-te la panxa amb alguns dels seus plats amb ànima francesa. Però, si el que desitges és estalviar-te uns diners, no dubtis a acudir a l’hora de l’afterwork. Han batejat la franja que va de les 17 a les 20 hores com Les heures joyeux. Els elegants còctels de la casa costen només 5 € i també pots deixar-te emportar per la seva oferta El origen de la tapa. Pagues 7,50 € i el còctel arriba amb una tapa a tall de barret. L’ostra i el falàfel estan per llepar-se les doigts.

‘El origen de la tapa’ de Gabatxo: pagas 7,50 € y el cóctel llega con una tapa. De 17 a 20 h, los cócteles de la casa cuestan 5 €. / Gabatxo

2. Aletes de focxut galliforme

Ahhh, les aletes. Només algú amb un iceberg en lloc de cor seria capaç de dir-los que no. Picants, empastifades de salsa barbacoa, tendres com les galtes del ninot de Michelin... A la cerveseria multidisciplinària CocoVail Beer Hall (Aragó, 284) arrosseguen hordes de truans el dia més gos de la setmana: el dilluns. En aquest espai amb mil tiradors i esdeveniments esportius parpellejant ad infinitum a les pantalles, volen racions paquidèrmiques d’aletes durant tot el vespre. De les 19 a les 22 hores costen la barbaritat de 50 cèntims la unitat i superen amb escreix els límits del que és correcte. Compte amb les picants, que fan pupeta. Calculadora a la mà, per 10 €, et menges 20 aletes. I per 60 €, el carretó amb el qual hauràs de tornar a casa.

Brindis entre alitas a 50 céntimos. Es la oferta de los lunes de CocoVail Beer Hall. / Instagram

A la cerveseria artesana Brewdog (Casanova, 69), d’altra banda, també les aletes de pollastre es converteixen en les reines del vespre. Els dimecres, el local s’omple de cares vermelles i esbufecs equins, per culpa de la barra lliure d’aletes picants. Per 15 €, pots demanar totes les que puguis engolir. Un consell, no ho facis sense una IPA gelada a la vora i l’extintor a la vista, sempre a mà.

Tres perros posan en BrewDog entre botellines de cerveza para canes en una cata para perros. Es postureo perruno. Ellos beben la cerveza en cuenco. / Jordi Cotrina

3. El gran pollastreFregit XXL

Oblida’t d’intentar-ho en solitari: ni tan sols Shaquille O’Neal es podria acabar amb mala cara la safata XXL de pollastre fregit de Dr Beer & Mr Fried (Riera Alta, 33). Els dijous, en aquest local estil Lousiana es desencadena la bogeria i la fregidora sembla el motor d’un Ford Camaro a 200 km/h. A partir de les 18 hores, si pagues 24,90 €, aterra a la teva taula un Falcó Mil·lenari amb 24 peces de pollastre fregit, patates casolanes i dues salses per escollir.

dr beer / O.B.

Poqueta broma amb el producte que manegen a la llar del Doctor Cervesa. El millor pollastre fregit del Raval es factura en aquest petit espai, una casa que pensa en clau del sud i aposta per una crosta especiada, cruixent i robusta. I també li surt brodat quan es posa amb les aletes. Per cert, els dimarts i dimecres, a partir de les 17 hores, pagues una ració d’aletes i et menges les que et doni la santa gana. Menys és més.

4. Mèxic infinitBufet ‘chido’

La litúrgia va a càrrec del restaurant mexicà pop-up Cococ (Trafalgar, 19). La missa té lloc a les dependències de la (magnífica) pizzeria Trafalgar Pizza Club. El ritu se celebra el Dia del Senyor, és a dir: els diumenges a l’hora del brunch (de les 13 a les 17 hores). Per 20 €, entres al món màgic del bufet somiat per molts, un bufet de cuina mexicana tradicional (de veritat) que no dona treva i es revela com el millor amic del teu organisme si pateixes la malaltia dominical més comuna: la ressaca. Un paradís per a golafres, en definitiva, que té l’aprovat de la comunitat mexicana de BCN i et sedueix amb un assortiment infinit de tacos de gran qualitat, que et podràs preparar al teu gust.

No siguis ànsies amb les joietes de la casa i deixa lloc per a altres opcions igual de bones, com el guacamole i les quesadillas. Aquest diumenge, 21 d’abril, sense anar més lluny, et pots marcar una de prèvia de Sant Jordi al més pur estil mexicà. Jornada ideal: tu no t’ho cuines, però sí que t’ho menges. A cops de pala.

5. Sushi per ‘tutti’ A tres bastonets

Si esperes trobar els nigiris del Kintsugi, t’has equivocat de lloc, foraster. Estem parlant d’un producte "acceptable" que s’ha d’adaptar als ajustadíssims preus: per 14,90 €, bufet lliure de carta. Vaja, que per menys de 15€ pots demanar tot el sushi que se’t pugui posar entre pit i esquena, atipar-te de dumplings i fideus, i no mirar enrere.

Assegura’t un set addicional de bastonets: els cremaràs com els pneumàtics d’un Fórmula 1. Això sí, el preu no inclou beguda ni postres. I alerta: fins al 30 d’abril, a Honkaku (Mallorca, 105) et pots beneficiar d’un 3x2 molt temptador. Paga’n dos, menja-te’n tres; vaja, que, si aneu per separat, el sushicidi us surt per una ganga.

6. i vingatacOs‘TORTILLAS’ infinites

Tacos il·limitats. Sona millor que la Traviata. D’aquest peu calcen els diferents restaurants que La Fábrica del Taco (Sardenya, 88. Calàbria, 39. De l’Or, 8) té repartits per Barcelona. En aquesta gran família mexicana van a totes i ofereixen un assortiment il·limitat de tacos cada dia de la setmana. En gran. Res d’ofertes limitades, nah.

A La Fábrica del Taco et podràs perdre en la infinitud taquera cada dia i el passaport no et costarà precisament car, sobretot si tenim en compte la notable qualitat del producte. De dilluns a dijous, de les 13 a les 17 hores, només hauràs d’abonar 14,95 €. Si vols anar a sopar, hauràs de pagar una mica més, 18,90 €. I si t’has llevat amb ressaca el dissabte, també et cuidaran amb el seu all you can eat de tacos per al cap de setmana a 19,90 €.

7. ‘Fast food’ a dojoBurgers i milaneses

Si el teu fill o filla està d’Erasmus a Barcelona, és molt possible que hagi menjat a Papanato (passeig de Joan Borbó, 65). Escuts activats, alerta, entrem en territori culinari de batalla, una zona turística on la gana, la quantitat i el preu són els factors fonamentals. A Papanato un esquinçarà el teixit espai-temps amb carns i greixos a dojo, en uns bufets lliures únics a la ciutat de Barcelona que eviten aquella cosa anomenada verdures com els mosquits la citronel·la.

barcelona/PAPANATO @papanato.es Pg. de Joan de Borbó, 65, Ciutat Vella, 08003 Barcelona Restaurante argentino en la Barceloneta que tiene una variedad de ofertas cada dia de la semana! BUFFET LIBRE ARGENTINO @papana.jpg / O.B.

A pocs llocs trobaràs bufet fast food de burgers (dilluns, 14,90 €), d’empanades (dimarts i dimecres, 15,90 €) i, atenció, ¡de milaneses! (dijous i divendres, 16,90 €). I tot amb bufet lliure de patates incorporat, un metabufet amb el producte estrella de la casa, perquè puguis rebentar a gust.