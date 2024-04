De ruta pels paratges de la riera de Rajadell

Descobrir l’entorn de la vall de la riera de Rajadell i els seus paratges naturals en un parell de rutes a peu en ple centre de la comarca del Bages. És el que proposa aquest cap de setmana l’organització de la Festa de la Primavera, que se celebrarà aquest diumenge, 28 d’abril, a la localitat barcelonina de Sant Joan de Vilatorrada, on se situarà tant la sortida (entre les 8.30 i les 8.45 del matí a Cal Gallifa) com l’arribada de la tradicional caminada. Abans d’iniciar la ruta, s’oferirà un esmorzar a tots els participants.

En realitat, es presenten dues rutes opcionals, totes dues vàlides per a tota mena de públic, fins i tot familiar. Una consta d’un recorregut de 10 quilòmetres i 200 metres de desnivell, i l’altra té 15 quilòmetres i un desnivell de 300 metres. Tant la curta com la llarga ofereixen la possibilitat de disfrutar d’un espai natural de bosc de ribera propi del Pla de Bages, a tan sols uns quants quilòmetres de ciutats poblades com Manresa i Sant Joan de Vilatorrada, però alhora prou lluny per endinsar-se en un entorn plenament rural i als peus de la serra de Collbaix.

Es tracta de dues rutes circulars que, al sortir de Sant Joan, recorren precisament l’entorn de Collbaix, on pot observar-se el llegat que durant dècades va deixar el cultiu de la vinya en un terreny en forma de parets de pedra seca i de barraques. A les altures de la vall també es podrà veure, sostingut entre pilars, el gran viaducte que va reduir el dany ambiental de l’Eix Diagonal sobre aquest territori. I després, s’arriba a la riera de Rajadell travessant la via de tren Manresa-Lleida, primer per un estret túnel, i de tornada per un pont de pedra.

Els itineraris proposats s’endinsen per tota mena de racons entre uns paratges rics també per les diferents espècies d’arbres que allotgen, al costat del gorg Blau, i el torrent de l’Infern, al llarg de tota la vall del Suanya. Això sí, això últim només en cas d’escollir la ruta més llarga d’entre les dues opcions que hi ha. I de passada, també hi ha la possibilitat de creuar-se amb el patrimoni modernista de la zona, a través de la Casa Lluvià, la Morera o la Noguera.

Els dos recorreguts estaran degudament marcats amb cintes i senyals, i hi haurà un parell d’avituallaments, així com un servei d’assistència i de control per a tots els participants.