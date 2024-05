Tant pots aprendre a utilitzar una catana a l’estil samurai com obrir una ampolla de cava a cop de matxet o destrossar la tele en una habitació de la ràbia. Aquí tens tres experiències originals per fer a Barcelona.

1. Experiència samurai

Fa la sensació que en qualsevol moment et faran posar cera i polir cera. «No ens aniria malament per a les fustes», et somriuen. Creues una porta de Consell de Cent i entres de cop en una casa japonesa d’aire zen. Hi ha taules arran de terra, biombos de paper, s’intueix algun te fumejant, fins i tot sonen ocellets. L’Ireneu i l’Oriol et reben amb roba samurai, et miren a l’estil senyor Miyagi, amb cara d’estar a punt de donar-te alguna lliçó. I, sí, ben aviat se’t posarà el mateix posat d’alarmisme que en una taula de tertulians. Aquesta és una Samurai Experience: et vesteixen com un guerrer japonès i t’ensenyen a manejar catanes.

2. Estocades amb cava

Un samurai passaria aquí més inadvertit que Errejón en un parvulari. En deu minuts et trobes un sabre a la mà. Els ulls tan aixinats com quan intentes desxifrar un whatsapp de la teva àvia. ¿Que faré què? Dir que et posen entre l’espasa i la paret es passaria de literal. Ets entre l’espasa, la paret i una ampolla de cava. «Sabre the moment», es llegeix sobre les rajoles. «Assaboreix el moment» en versió sabre (sabre, en anglès). Doncs sí, és emocionant saber que per fi li sabrejaràs a algú una beguda a Barcelona. A Savour Academy aprens a obrir ampolles de cava a cop de matxet com si fossis un híbrid d’El Zorro i Chicote.

3. L’habitació de la ràbia

Et donen casc antiavalots, granota, guants, botes de seguretat. Ni que anessis a una sessió de control del Congrés. Allà tens barres de ferro a elegir, te n’assenyalen una caixa plena. Alguna està tan recargolada com si l’haguessin estampat contra un superheroi. «¿Alguna vegada has volgut destrossar alguna cosa després d’un llarg dia de treball?», incita la seva web. No és una pregunta retòrica. Aquí es trenca la monotonia de manera bastant literal. «La sala de la ràbia», es llegeix a la paret. És una habitació on treure el teu Hulk estressat.