Acrobàcies al pulmó verd d’Igualada

Acrobàcies sobre dues rodes. Competició de BMX Freestyle, el denominat Bikeparadise, a Igualada. És la proposta de dissabte al circuit del parc Central d’Igualada. Fa poc més d’un any, l’ajuntament de la capital de l’Anoia va obrir al públic un parc, hi va plantar uns centenars d’arbres i hi va crear espais d’aigua (en plena sequera l’alcalde va mantenir davant tots els que se li oposaven que l’aigua que s’utilitza per al reg i els petits llacs s’extreu del subsol i no pot utilitzar-se per a l’ús domèstic per la presència d’elements contaminants). Doncs bé, en aquest nou parc aixecat sobre el que fa temps havien sigut terrenys de l’N-II es van construir dos circuits perquè els joves de les acrobàcies sobre patins, patinets o bicicletes tinguessin el seu propi espai a la ciutat. I així arriba la BMX Freestyle.

La competició de BMX Freestyle Bikeparadise oferirà un gran espectacle amb els millors professionals d’aquest esport i amb espai també, en la categoria oberta, per a esportistes de la ciutat. El plat fort se celebrarà a partir de les sis de la tarda de dissabte amb les categories professionals d’aquest esport, que prometen un gran espectacle. La competició s’iniciarà a primera hora del matí amb les categories Júnior i Expert, que mostraran les seves habilitats des de les 10.00 hores fins a les 17.00 al bowl de l’Skatepark. A partir de les 18.00 hores s’iniciarà la part més professional d’aquesta competició amb experts de la BMX.

Paral·lelament, des de les 12.00 hores fins a les 13.00 i des de les 17.00 hores fins a les 18.00 hi haurà diversos monitors a la zona de pumptrack (el segon circuit, enganxat a l’anterior) per dinamitzar l’espai i donar consells als nens i nenes que acudeixin al parc i vulguin utilitzar aquesta instal·lació esportiva.

L’Skatepark de Igualada és una de les millors instal·lacions en la seva categoria, en el disseny de la qual van intervenir professionals d’aquests esports. És un circuit que es troba a l’aire lliure, i les seves dimensions el converteixen en una zona ideal per a l’entrenament i la pràctica d’aquests esports, fins i tot en àmbit competitiu. Aquesta setmana que acaba, l’ajuntament ha ensenyat als escolars de la ciutat els beneficis biològics i de salut que té el parc. L’esport n’ha de ser un.