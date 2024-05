Si et va la marxa…

En qualsevol de les nostres sortides i rutes per senders de plana o muntanya, segur que ens haurem creuat amb altres caminants que es desplacen amb l’ajuda de pals. Si ho fessin per sobre d’una superfície gelada o nevada consideraríem que estan practicant esquí de fons, però també és habitual aquesta pràctica per caminar per la muntanya o en determinades pujades. És la marxa nòrdica o, sent fidel al seu origen, el nordic walking. Cada vegada són més els aficionats que se sumen a aquesta modalitat que es presenta com a perfecta i global si el que volem és un exercici tonificant per a pràcticament tot el cos.

Una vegada ens introduïm en el món de la marxa nòrdica, tenim al nostre abast moltes rutes i sortides pel medi natural. Si volem ajuda i assessorament, res millor que dirigir-nos a un club o associació. Per exemple, a les comarques gironines des de l’any 2012 hi ha "en marxa" el Nordic Walking Girona. Està dirigit per Cristina Borràs, instructora i formadora amb una experiència dilatada en la matèria i que acumula un destacat currículum esportiu. El club va néixer per l’amor a l’esport, la natura, la salut i l’educació. Tots aquests valors convergeixen en un estil de vida saludable i a l’abast de tot el món. El seu nexe d’unió és precisament la marxa nòrdica, que es presenta com "una activitat física que es pot practicar en qualsevol època de l’any i en infinitat de terrenys, i que ens permet disfrutar de l’entorn i escapar-nos del nostre dia a dia, a més de fer salut i millorar la nostra condició física". I és que la marxa nòrdica compleix totes les condicions per exercitar-nos perquè "és una manera de caminar que inclou no només l’acció de les cames, sinó també la part superior del cos", expliquen des de la web de Nordic Walking Girona.

Els beneficis que té són nombrosos. L’Hospital del Mar de Barcelona va posar fins i tot en marxa temps enrere una prova pilot per avaluar els beneficis de la marxa nòrdica entre pacients amb seqüeles de la covid. S’entenia que amb aquest exercici es podien superar els símptomes de fatiga. Una sessió setmanal de 90 minuts va ser la fórmula per combatre aquests efectes i millorar la qualitat de vida dels pacients. A més de fer rutes, viatges i sortides, també podem participar en cursos de formació. Davant tots aquests avantatges… ¿ens posem ja en marxa?