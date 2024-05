Els millors plans per gaudir d'un gran cap de setmana a les comarques gironines

The New Raemon al Yeah! De Girona

Divendres 31 a les 23 h al Yeah! Indie Club (Girona)

Ramón Rodríguez, conegut artísticament com a The New Raemon, aterra aquest divendres a Girona per sumar-se a la celebració dels deu anys del Yeah! Indie Club. L'exvocalista de la mítica banda de rock Madee presentarà el seu darrer disc, "Postales de invierno" (2023), a més de repassar alguns temes de la seva trajectòria.

La màgia desembarca a Torroella de Montgrí

De divendres 31 a diumenge 2 en diversos espais de Torroella de Montgrí

Més de 50 artistes passaran aquest cap de setmana per Torroella de Montgrí per presentar els seus espectacles al festival internacional de màgia, el FIMAG. Es tracta d'un esdeveniment que omplirà de màgia el municipi i que cap aficionat a la màgia no es pot deixar perdre.

La cervesa artesana del Birra a Mà de Girona

Dissabte 1 de les 12 h a les 00 h al Passeig de la Devesa de Girona

Els amants de la cervesa artesana de Girona tenen aquest cap de setmana una cita ineludible. El passeig de la Devesa acollirà una nova edició del Birra a mà, una fira que comptarà amb un bon grapat de referències locals i de proximitat, a més de música i gastronomia.

Festa Major del barri de Sant Narcís de Girona

De divendres 31 a diumenge 2 en diversos espais

Coincidint amb el final del mes de maig i el principi de juny, el barri de Sant Narcís de Girona celebra la seva festa major. La plaça de l'Assumpció serà, com és habitual, el punt neuràlgic d'una celebració que ofereix en la seva programació música, animació infantil, havaneres o sardanes.

El Festivalot, un festival per a tots els públics a Girona

Dissabte 1 i diumenge 2 entre l'Auditori de Girona i el Palau de Fires

Stay Homas, Figa Flawas, Les Que Faltaband o Miki Nuñez seran enguany els protagonistes d'una nova edició del Festivalot, el festival per al públic familiar que, com cada any, proposa als assistents gaudir de la música en directe i del ball en bona companyia.

Aplec dels 4 Rius a Girona

Dissabte 1 i diumenge 2 al parc de la Devesa de Girona

L'Aplec dels 4 Rius és una festa en format de reivindicació cívica del nostre patrimoni fluvial, tant en l'àmbit natural, com cultural i social, amb la intenció que a poc a poc es consolidi com a un acte estable a la ciutat de Girona.

XXVI Fira-Mercat de la Cirera de Terrades

Diumenge 2 tot el dia als carrers i places de Terrades

La Fira-Mercat de la Cirera de Terrades ofereix mostra i venda de cireres dels diferents productors del municipi. També es vendran productes d'artesania i de proximitat. Exposició de tractors antics. Espai d'inflables per a la mainada i zona de Food Trucks.

Fira d'oficis artesans de Sant Miquel de Fluvià

Diumenge 2 durant to el dia al nucli antic de Sant Miquel de Fluvià

Els veïns de Sant Miquel de Fluvià ja ho tenen tot a punt per acollir, aquest diumenge a partir de les deu del matí, la setzena edició de la Fira d'Oficis Artesans, que, enguany, dedica l'habitual espai monogràfic als instruments musicals.