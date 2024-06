'101: una exposició, 101 artistes, dos llocs': un art urbà per emmarcar

El grafiti i l’art urbà no són el mateix. Mentre que el grafiti és reivindicatiu i generalment il·legal, l’art urbà és un corrent estètic, explica Anna Dimitrova, directora de la <strong>Montana Gallery</strong>. Aquesta és una de les coses que s’ha de saber abans de visitar ‘101: una exposició, 101 artistes, dos llocs’. L’altra té a veure amb l’espai: aquesta galeria de ‘street art’ està al costat de la botiga de la popular marca d’aerosols Montana. «Qualsevol que tingui relació amb aquest món passa per Montana», afegeix.

En aquest espai, en què fins i tot els extintors estan decorats a l’estil del carrer, es mostra una selecció de l’art urbà internacional. Hi ha obres d’El Niño de las Pinturas, Miss Van, Smithe i altres artistes. Tots han participat en exposicions comissariades per Dimitrova. D’aquí el 101: aquesta és la 101a mostra que organitza ella, tant a la Montana (on treballa des del 2010) com en altres espais. I 101 són també els artistes que hi exposen: uns 40 a Barcelona i la resta, a la galeria ADDA de París.

Obres més petites

«Abans, l’art urbà era un circuit més tancat –recorda Dimitrova–, ara hi ha un ‘boom’, se’n parla i va a més». Y ¿com es tanca una expressió de carrer en una sala? D’entrada, amb obres més petites, diu la comissària, que recalca: «Al carrer sempre serà més salvatge... però l’art urbà mai perd la seva essència».